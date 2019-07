Nhân viên sân bay Nội Bài bị lái xe taxi cầm dao dọa đâm

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vừa cho biết, một nhân viên an ninh tại đây sau khi nhắc nhở taxi không được đỗ quá lâu đã bị tài xế taxi rút dao dọa đâm.

Cụ thể, sự việc xảy ra tại nhà ga hành khách T1, khi nhân viên an ninh đề nghị tài xế di chuyển xuống bãi đỗ sau khi dừng xe tại khu vực luồng giao thông giữa sảnh A và sảnh E quá lâu. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà chỉ lùi xe đến khu vực sảnh A.

Thấy nhân viên kiểm soát an ninh định khóa bánh xe theo quy định, tài xế taxi bất ngờ đã thách thức, rút dao dài ra đe dọa đâm nhân viên Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Khi trung tâm an ninh sân bay Nội Bài phối hợp với đồn công an sân bay yêu cầu lái xe giải quyết, tài xế taxi này đã cố thủ trên xe, trên tay cầm dao liên tục đe dọa lực lượng chức năng. Đối tượng chỉ chịu ra ngoài sau 1 tiếng đồng hồ rồi bị cơ quan chức năng khống chế đưa về trụ sở.

Trước đó, ngày 11/1 /2019, một trường hợp tượng tự cũng từng xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. M ột nhân viên đội an ninh sân bay đã phát hiện một phụ nữ mời chào khách sai quy định và yêu cầu người này ra ngoài khu vực nhà ga hành khách.

Khi ra đến sân đỗ, người phụ nữ trên cùng Hoàng Văn Trường (30 tuổi, trú tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) xông vào hành hung anh nhân viên an ninh hàng không khiến anh này bị gãy 4 răng cửa, rách môi và chảy rất nhiều máu. Đối tượng nữ giới sau đó được xác định là Trần Thị Lý (46 tuổi, trú tại xã Thái Phú, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cũng đã yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các địa phương, cơ quan liên quan chấn chỉnh hoạt động đưa đón khách tại sân bay Nội Bài và các cảng hàng không trong cả nước, nâng cao chất lượng phục vụ, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động “cò mồi”, “taxi dù”, giữ vững an ninh trật tự, an toàn hàng không.