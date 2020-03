Gây tai nạn, bị giữ giấy tờ, tài xế làm “ảo thuật” cấp mới đăng ký chỉ trong 14 ngày

Theo phản ánh của anh Nguyễn Việt Hùng, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội tới Báo Kiến Thức và diễn đàn OFFB, khoảng 22h ngày 6/3, anh Hùng điều khiển xe ô tô mang BKS: 29C-798.58 tại đường Trường Sa khi quay đầu xe hướng về QL5 (thuộc đoạn dưới chân cầu Đông Trù, theo hướng Cầu Đông Trù - Sân bay Nội Bài, Hà Nội) t hì bị xe ô tô mang BKS:29C-560.21, không chấp hành hiệu lệnh biển báo giao thông va chạm, gây thiệt hại đối với xe của anh Hùng.

Tại thời điểm va chạm, anh Bạc Cầm Xuân (trú tại Mường Giõn, Quỳnh Nhai, Sơn La - người điểu khiển xe gây tai nạn) đã liên hệ về Công ty TNHH Tân Dương (địa chỉ 34/553 Giải Phóng - Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội) đề nghị xử lý va chạm giao thông bằng "tình cảm dân sự" (không trình báo cơ quan pháp luật) và sẽ đền bù thiệt hại sửa chữa đối với hỏng hóc xe của anh Hùng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Đồng thời anh Cầm Xuân tự nguyện giao cho anh Hùng quản lý: 1 Chứng nhận đăng ký xe ô tô do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội cấp, 1 Giấy chứng nhận kiểm định an toàn ký thuật phương tiện. 1 CMND mang tên Bạc Cầm Xuân.