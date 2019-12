Kinh hoàng loạt vụ tai nạn giao thông do tài xế nữ gây ra trong năm 2019

Xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong rồi bốc cháy: Ngày 20/11, xe sang Mercedes 5 chỗ GLC di chuyển từ Lê Văn Lương lên Láng Hạ, khi đến chân cầu vượt tại nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ đã đâm liên hoàn vào nhiều phương tiện khác rồi bốc cháy dữ dội. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 1 người phụ nữ tử vong, 3 xe máy, 1 xe điện bị hư hỏng trong khi chiếc ô tô cháy rụi hoàn toàn, chỉ trơ lại bộ khung. Tại cơ quan công an, nữ tài xế Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971, ở Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) khai, khi đến ngã tư Lê Văn Lương – Nguyễn Ngọc Vũ thì thấy có một số phương tiện phía trước xe nên định đạp chân phanh. Nhưng do bà đi giày cao gót, lại mất bình tĩnh nên đã đạp nhầm chân ga làm ô tô Mercedes tăng tốc, phi thẳng vào dòng phương tiện phía trước, cuốn 3 xe máy, 1 xe đạp vào gầm. Ngày 5/12, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án nữ tài xế xe Mercedes 'đạp nhầm chân ga' này. Tuyên phạt nữ tài xế BMW tông hàng loạt xe máy ở Hàng Xanh: Ngày 17/6, TAND quận Bình Thạnh, TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12) 3 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ". Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 21/10/2018, sau khi dự một buổi tiệc, bà Nga lái ôtô biển số 51F-279.10 chạy trên đường Điện Biên Phủ. Khi đến vòng xoay Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) thì xe của bà Nga đụng vào xe máy do anh Hồ Hữu Định điều khiển chở theo vợ là chị Nguyễn Thị Kim Phụng. Tiếp đó, xe bà Nga tông vào 4 xe máy do anh Nguyễn Trần Ngọc Giàu, Ngô Chí Bảo chở theo em trai là Ngô Hoàng Phúc, Phan Huy Bình, Cao Tấn Tài điều khiển đang dừng chờ đèn đỏ. Sau đó, xe của bà Nga tiếp tục lao vào vòng xoay và đụng vào xe taxi Vinasun do anh Đoàn Anh Tuấn điều khiển. Tai nạn làm chị Nguyễn Thị Kim Phụng chết tại chỗ, anh Bảo, anh Phúc và anh Giàu bị thương nhẹ và đi cấp cứu, xuất viện trong ngày; anh Phan Huy Bình bị gãy xương đùi, anh Hồ Hữu Định bị chấn thương sọ não và tháo khớp ngón chân, anh Cao Tấn Tài bị chấn thương sọ não. Nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn cầu vượt Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh: Khoảng 19h ngày 12/4, một xe ô tô lưu thông trên cầu vượt Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội gần khu vực tòa nhà Lotte đã có va chạm với 3, 4 xe máy đang đi trên cầu vượt. Cú va chạm khiến những người đi xe máy ngã ra đường, trong đó có 2 người bị thương nặng phải đi cấp cứu. Sự việc cũng khiến giao thông qua cầu vượt bị ùn tắc. Nhận tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường để xử lý, phân luồng giao thông và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Người điều khiển xe ô tô gây tai nạn là một phụ nữ. Nữ tài xế lái ô tô đâm thẳng cửa hàng bán hoa quả ở Hà Nội: Khoảng 9h45 ngày 9/4/2019, trên phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thời điểm trên, chiếc ô tô hiệu Toyota Altis do người phụ nữ điều khiển chở theo 1 người phụ nữ khác đã lao thẳng vào một cửa hàng bán hoa quả có địa chỉ số 84 Lò Đúc. Rất may, tại thời điểm xảy ra tai nạn, không có người đứng trước cửa hàng, chiếc xe cũng không va phải người lưu thông trên đường. Nhân chứng cho biết, chiếc ô tô gây ra vụ đâm trên đã xuất phát từ khu nhà chung cư 93 Lò Đúc. Cú đâm xe mạnh khiến phần cửa kính cửa hàng hoa quả vỡ tan, phần đầu xe ô tô biến dạng mạnh. Sau khi gây ra vụ việc, 2 người vụ nữ đã nhanh chóng ra khỏi xe, vẻ mặt thất thần, 1 người rời khỏi hiện trường, 1 nữ tài xế vẫn ngồi lại phía đối diện bên đường để gọi điện nhờ người thân đến giải quyết. Theo quan sát, nữ tài xế này khá bình tĩnh, không có biểu hiện liên quan tới rượu bia. Nữ tài xế Mercedes đâm liên hoàn ở Cầu Giấy, Hà Nội: Sáng 9/4, chị H đã điều khiển xe ôtô di chuyển từ Xuân Thủy quay đầu sang đường Phạm Hùng, khi đến vị trí trên thì gây ra tai nạn liên hoàn. Tại cơ quan điều tra, nữ tài xế N.T.T.H (SN 1980, trú tại Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) cho biết đã đạp nhầm chân ga dẫn đến vụ tai nạn. Trong hơi thở và máu của tài xế H, công an xác định không có nồng độ cồn, chất kích thích. Trong vụ tai nạn, một nạn nhân nữ bị thương nặng là Trương Thị Hoài T (SN 1996, quê Thái Bình) được đưa vào Bệnh viện 198 cấp cứu. Sau vụ tai nạn, tình trạng sức khỏe của nạn nhân bị chấn thương sọ não, gãy đùi, chấn thương ổ bụng. Xem thêm video: Nữ tài xế lái Mercedes gây tai nạn tới công an trình diện. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

