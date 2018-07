Gây rối ở Bình Thuận: Cái kết đắng cho những kẻ quá khích

(Kiến Thức) - HĐXX xét thấy hành vi của các bị cáo gây rối ở Bình Thuận là nghiêm trọng nên tuyên phạt mức án từ 24-30 tháng tù. Ngoài ra, CQĐT còn tiếp tục làm rõ hành vi của một số đối tượng xúi giục các bị can ném bom xăng vào CSCĐ.

Ngày 12/7, TAND TP Phan Thiết (Bình Thuận) mở phiên tòa xét xử 7 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng xảy ra quanh khu vực trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận vào ngày 11/6.

Các bị cáo gây rối ở Bình Thuận được đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Đình Vũ, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Phương Đông, và Trần Thị Ngọc cùng trú TP Phan Thiết.

HĐXX xét thấy hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng nên tuyên phạt 6 bị cáo mức án từ 24- 30 tháng tù giam.

Quang cảnh phiên tòa.

Trong đó bị cáo Nguyễn Đình Vũ (41 tuổi) và Trần Thị Ngọc (50 tuổi) bị bị tuyên phạt 24 tháng tù giam cùng với tội danh trên. Riêng bị cáo Nguyễn Minh Hải lĩnh 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng vụ gây rối trật tự ở Bình Thuận, vào khoảng 17h ngày 10/6, một nhóm người đã tụ tập và di chuyển quanh khu vực chợ TP Phan Thiết rồi kéo tới trước cổng trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận trên đường Hải Thượng Lãn Ông để hô khẩu hiệu phản đối về dự Luật Đặc khu kinh tế.

Tại đây, một số người quá khích đã kích động và xúi giục người đứng xem dùng gạch đá tấn công lực lượng công an đang làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự.

Vụ việc lên đến đỉnh điểm, nhiều người tham gia xô ngã cổng, đập vỡ vọng gác bảo vệ, dùng gạch đá ném vào bên trong trụ sở UBND Bình Thuận và tấn công lực lượng công an.

Trong quá trình điều tra, các bị can đều thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ.