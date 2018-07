Tình tiết ít biết vụ trao nhầm con ở Ba Vì

Chia sẻ với PV về sự việc trao nhầm con ở Ba Vì đang khiến dư luận xôn xao, cũng như người trong cuộc khó xử, anh Phùng Giang Sơn (28 tuổi, ở thôn Vân Trai, Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội) cho biết, 6 năm trước, gia đình trẻ của anh vui mừng đón đứa con đầu lòng là cháu Phùng T.H. (SN 1/11/2012). Tuy nhiên, càng lớn cháu càng không giống các thành viên trong gia đình nên gia đình không khỏi băn khoăn, lo nghĩ.

Vô tình phát hiện từ tấm ảnh Facebook

Vô tình bố của anh Sơn xem ảnh trên điện thoại qua Facebook, nhìn thấy ảnh cháu Đoàn Nhật M (người con chị Vũ Thị Hương đang nuôi dưỡng ở cách nhà anh Sơn không xa) giống ông quá, nên đã bảo anh Sơn tìm hiểu.

Thông qua nói chuyện, cả hai bên gia đình biết được cùng thời điểm sáng ngày 1/11/2012 vợ anh Sơn là chị Phùng Thị Thu Hiền (29 tuổi) và chị Vũ Thị Hương đều hạ sinh một cháu trai.

Nghi ngờ xảy ra việc trao nhầm con, anh Sơn đã đến Bệnh viện đa khoa huyện Ba vì để phản ánh. Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì ngay sau đó rà soát lại hồ sơ bệnh án và xác định, vào thời điểm vợ anh Sơn sinh, đúng là có 2 người sinh gần nhau (người còn lại là chị Hương – PV). Trong đó vợ anh Sơn sinh lúc 7h10 ngày 1/11/2012, còn chị Hương sinh lúc 6h50 ngày 1/11/2012.

Anh Phùng Giang Sơn và cháu Phùng T.H.

Ngày 14/4/2018, Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì đã làm việc với gia đình anh Phùng Giang Sơn cùng chị Vũ Thị Hương. Do trước đó gia đình anh Sơn tự đi xét nghiệm AND nên tại buổi làm việc, cả ba bên đã thống nhất hai gia đình anh Sơn và chị Hương cùng hai cháu đi xét nghiệm ADN tại Viện khoa học hình sự (Bộ Công an).

Đến ngày 11/5/2018 Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) gửi công văn tới anh Phùng Giang Sơn xác định, cháu Phùng T. H. (con trai anh Phùng Giang Sơn và chị Phùng Thị Thu Hiền đang nuôi) không cùng huyết thống.

Cháu Phùng T. H. được xác định là con của chị Vũ Thị Hương. Còn cháu Đoàn N. M. (chị Hương đang nuôi) được xác định cùng huyết thống với anh Phùng Giang Sơn và chị Phùng Thị Thu Hiền.