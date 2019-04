Đưa điện thoại cho phạm nhân gọi, thu tiền “khủng”, Cán bộ trại giam bị khởi tố

Sáng ngày 23/4, Công an TP Hải Phòng cho biết, chiều ngày 22/4/2019 Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Minh - Cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an thành phố Hải Phòng về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 355 Bộ luật hình sự năm 2015.



Theo đó, trong tháng 4/2018, các cơ quan chức năng Công an thành phố Hải Phòng phát hiện Nguyễn Tiến Minh có biểu hiện sai phạm trong quá trình công tác tại rại tạm giam Công an thành phố Hải Phòng nên đã chuyển hồ sơ, tài liệu cho VKSND tối cao để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Trại tạm giam Công an TP Hải Phòng.

Chiều ngày 22/4/2019 Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Minh về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 355 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cũng trong ngày 22/4/2019, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Tiến Minh theo quy định của ngành Công an.

Theo Cơ quan điều tra VKSND tối cao, quá trình điều tra ban đầu Cơ quan điều tra VKSND tối cao xác định trong thời gian tháng 4/2018, Nguyễn Tiến Minh được phân công trực tại Trại tạm giam Công an thành phố Hải Phòng.

Trong ca trực các ngày 17,18 và 25/4/2018, Nguyễn Tiến Minh đã đưa điện thoại di động vào các buồng giam AC8 và AC11 để các đối tượng đang bị tạm giam sử dụng điện thoại để gọi ra ngoài cho gia đình và người thân, sau đó thu của người nhà các đối tượng từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/1 cuộc gọi. Đối với những người không tự nguyện trả tiền, Nguyễn Tiến Minh còn có hành vi đe dọa để buộc họ phải trả tiền nghe điện thoại với giá rất cao do Nguyễn Tiến Minh tự đặt ra.

Hiện Cơ quan điều tra VKSND tối cao đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.