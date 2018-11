Giả công an lừa 3,5 tỷ đồng vì thua độ bóng đá

(Kiến Thức) - Do thua độ bóng đá không có tiền trả nợ nên Sơn giả danh là công an và loan tin sẽ chạy việc, nhận vào ngành với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng nhưng không thực hiện được nên bị nhiều người tố cáo.

Sáng 23/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt giữ Phạm Thanh Sơn (33 tuổi, trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội) về tội lừa đảo chạy việc, chạy án chiếm đoạt số tiền lớn.

Bằng thủ đoạn giả công an để lừa đảo, Sơn đã lừa được hơn 3,5 tỷ đồng từ các bị hại.

Ảnh minh họa.

Qua điều tra ban đầu, từ tháng 5 đến tháng 7/2018, do thua độ bóng đá nên Sơn giả danh công an và đi loan tin với nhiều người rằng mình có khả năng xin được việc làm, xin chuyển chuyên nghiệp, chuyển công tác trong các đơn vị của ngành Công an và chạy được án.

Sơn lấy lòng tin bằng cách thuê số điện thoại đẹp để sử dụng, thuê biệt thự hạng sang tại Hà Nội để ở và hẹn với những người có nhu cầu đến gặp, giao dịch.

Sau đó, Sơn được nhiều người dân ở Đắk Lắk tin tưởng nên đã đưa hàng tỷ đồng để nhờ xin việc, chạy vào ngành... Tuy nhiên, qua một thời gian, Sơn không thực hiện như lời đã hứa nên bị nhiều người làm đơn tố cáo.

Tại cơ quan điều, Sơn thừa nhận đã lừa đảo các bị hại là 3,5 tỷ đồng.



Hiện, công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để làm rõ vụ việc giả danh công an lừa đảo.