Đột kích quán karaoke Bạch Dương phát hiện 24 nam, nữ sử dụng ma túy

Ngày 17/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 0h50 ngày 16/6, Công an Thành phố Hưng Yên đã tiến hành đột kích quán Karaoke Bạch Dương (số 47, đường Ngô Tất Tố, phường An Tảo, Thành phố Hưng Yên) do Phạm Thúy Vân (SN 1988, ở số nhà 149 Đông Thành, phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên) làm chủ.



Tại đây, lực lượng công an phát hiện tại 2 phòng hát 301 và 302 có 24 thanh niên (trong đó có 9 nữ) có biểu hiện phê ma túy, bay lắc điên cuồng trong quán Karaoke Bạch Dương . Trong đó, tại phòng 301 có 13 nam, nữ thanh niên đang bay lắc trong tiếng nhạc lớn. Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 1 túi nilon bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng, 3 miếng viên nén màu vàng cam cùng nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Các đối tượng tại phòng hát.

Tại phòng 302 phát hiện có 11 nam, nữ thanh niên đang có biểu hiện phê ma túy. Thu giữ tại chỗ 2 túi nilon chứa các chất kết tinh màu trắng, 1 cục chất bột kết tinh màu hồng.

Ngoài ra ở cả 2 phòng, thu giữ 2 túi nilon bên trong chứa hàng chục vỏ bóng cười chưa qua sử dụng cùng 3 bình chứa khí cười và nhiều vật chứng liên quan.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Đến 8h sáng cùng ngày, Công an Thành phố Hưng Yên phối hợp với Trung tâm y tế Thành phố tiến hành xét nghiệm ma túy đối với các đối tượng trên. Kết quả cả 24 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Các đối tượng nữ trong vụ án.

Hiện Công an Thành phố Hưng Yên đang quản lý các đối tượng để tiến hành điều tra làm rõ nguồn ma túy các đối tượng sử dụng và trách nhiệm của chủ quán karaoke trong việc hoạt động quá giờ quy định và để xảy ra vụ việc trên.

Lực lượng công an khám nghiệm tại phòng hát.

Đây là lần thứ 2, quán karaoke Bạch Dương này bị phát hiện dùng ma túy trong các phòng hát.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ...