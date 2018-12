Chơi ma túy trong quán hát, PGĐ Agribank Hương Khê bị xử phạt thế nào?

Thông tin mới nhất liên quan vụ việctrong quán Karaoke DuBai thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê, ngày 26/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Biện Thị Lý (SN 1982, trú tại TDP 8, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1987, trú tại phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh) và Phan Khắc Quỳnh (SN 1990, trú tại TDP 9, thị trấn Hương Khê).