Đồng Tháp: Bắt nghi phạm hiếp dâm, sát hại người phụ nữ 50 tuổi

Ngày 13/2, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa bắt giữ Lâm Văn Mai (SN 1981, ngụ khóm 2, phường An Bình B, TP Hồng Ngự, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi hiếp dâm và giết người.

Nghi phạm Lâm Văn Mai

Lâm Văn Mai là nghi phạm hiếp dâm, sát hại người phụ nữ 50 tuổi tại cây xăng bỏ hoang thuộc khóm An Lợi, phường An Bình A, TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Mai bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h30, ngày 12/2, người dân đã báo tin đến Công an TP Hồng Ngự về việc phát hiện một người phụ nữ chết chưa rõ nguyên nhân tại cây xăng bỏ hoang khóm An Lợi, phường An Bình A, TP Hồng Ngự.

Ngay sau đó, Công an TP Hồng Ngự khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm từ thi, bước đầu xác định nạn nhân là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, chưa rõ lai lịch.

Nơi phát hiện thi thể người phụ nữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và thu thập thông tin về đối tượng nghi vấn, khoảng 15h cùng ngày, với sự hỗ trợ của Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt được Lâm Văn Mai.

Được biết, Lâm Văn Mai đã có tiền án về hành vi hiếp dâm trẻ em, chấp hành xong án phạt tù vào ngày 27/5/2022 trở về địa phương.

Vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

