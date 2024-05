Đồng Nai: Xét xử vụ xe Thành Bưởi gây tai nạn chết 5 người

Trong đó, bị cáo Lê Dương (33 tuổi, phó giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi) bị truy tố về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.



Còn bị cáo Hoàng Văn Tính (38 tuổi, tài xế xe) bị truy tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm lực lượng chức năng được huy động điều tiết giao thông, giữ an ninh xung quanh tòa.

Bên trong sân tòa bố trí một màn hình lớn, phông rạp, ghế ngồi để một số cán bộ và người dân địa phương theo dõi phiên tòa.

Trong phòng xử, lực lượng Công an cũng có mặt để đảm bảo trật tự, hướng dẫn những người có quyền và nghĩa vụ liên quan tham dự phiên tòa.

Theo cáo trạng, Tính là tài xế hợp đồng lao động với Công ty Thành Bưởi (266-268 Lê Hồng Phong, phường 4, Quận 5, TP HCM) do ông Lê Đức Thành (68 tuổi) làm giám đốc.

Các bị cáo và đại diện người bị hại tại phiên tòa



Khoảng 0h ngày 30/9/2023, Tính lái xe khách Thành Bưởi, biển số 50F-004.83 từ TP HCM đi Đà Lạt (Lâm Đồng).

Đến khoảng 2h25 sáng cùng ngày, tại km48 quốc lộ 20 (thuộc ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán), do không giữ khoảng cách an toàn nên xe khách do Tính lái tông vào đuôi xe tải biển số 60C-345.13 chạy phía trước.

Sau va chạm, Tính đánh lái sang bên trái tông vào xe khách 16 chỗ ngồi biển số 86B-015.75 do anh Nguyễn Văn Cảnh (34 tuổi, ngụ Bình Thuận) điều khiển đang chở 8 hành khách trên xe chạy chiều ngược lại.

Cú tông mạnh làm 5 người chết, 4 người bị thương (đều trên xe khách, bao gồm tài xế), thiệt hại tài sản trên 660 triệu đồng.

Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Tính bị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe hạng E từ ngày 5/8/2023 đến hết ngày 5/112023 (Tức là thời điểm gây tai nạn, Tính vẫn đang bị cơ quan chức năng tước giấy phép lái xe)

Bị cáo Lê Dương là con trai út của ông Lê Đức Thành, giữ chức vụ phó giám đốc Công ty Thành Bưởi. Tại nhà xe này, Dương là người có thẩm quyền ký lệnh vận chuyển trong hoạt động vận chuyển hành khách.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định vào ngày 30/9/2023, Dương không tiến hành kiểm tra giấy phép lái xe, đo nồng độ theo quy định đối với Tính. Tuy nhiên, Dương vẫn điều động Tính lái xe khách từ TP HCM đi Đà Lạt rồi sau đó Tính gây tai nạn giao thông.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, Công ty Thành Bưởi đã bồi thường cho các gia đình người bị hại số tiền gần 2,7 tỷ đồng. Các gia đình bị hại và đại diện hợp pháp của những người bị hại đã làm đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị can và không yêu cầu bồi thường gì thêm.