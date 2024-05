Bình Dương: Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp di dời, chuyển đổi công năng

Di dời, chuyển đổi công năng 2.900 nhà máy không còn phù hợp



Sở Công thương Bình Dương cho biết sở này là cơ quan tham mưu, đã tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành Đề án “Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài KCN/CCN ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các KCN/CCN tỉnh Bình Dương”, hay còn gọi là Đề án 3210, được phê duyệt tại Quyết định 3210/UB-UBND ngày 31/10/2019 (sau đây gọi tắt là Đề án 3210). Trong đó, sẽ thực hiện từ năm 2020-2030.

Tại cuộc họp báo chiều 15/5, đại diện Sở Công thương Bình Dương cho biết, về số lượng doanh nghiệp phải di dời, chuyển đổi công năng là 2.900 nhà máy theo Đề án 3210 đến nay không còn phù hợp với tình hình thực tế; do quá trình phát triển, những năm qua đã có nhiều nhà máy xí nghiệp đã chuyển đổi công năng, di dời và đổi mới công nghệ. Do đó, cần xem xét, đánh giá một cách chi tiết, cụ thể phù hợp với tình hình hiện nay.

Việc di dời, chuyển đổi công năng 2.900 nhà máy ở Bình Dương không còn phù hợp. (Ảnh: Xuân Thọ) Tinh thần chỉ đạo của tỉnh Bình Dương là trong thành phố thì vẫn có doanh nghiệp được phép hoạt động sản xuất công nghiệp, và việc hoạt động sản xuất đó phải đảm bảo yêu cầu về quy hoạch phát triển của tỉnh, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Đại diện Sở Công thương Bình Dương cho biết việc xây dựng chính sách di dời và chuyển đổi công năng phải đảm bảo các yêu cầu: Đảm bảo sự đồng thuận, phục vụ hài hòa lợi ích theo thứ tự ưu tiên: người lao động, doanh nghiệp, nhà nước và đúng quy định của pháp luật hiện hành; phải tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng và tổ chức các hội thảo, hội nghị tham vấn nhà khoa học, nhà quản lý, chủ doanh nghiệp và người lao động để đánh giá tính khả thi khi triển khai thực hiện; Có kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện rõ ràng; tổ chức thực hiện thí điểm việc di dời, chuyển đổi công năng (thực hiện với các doanh nghiệp tự nguyện đã đăng ký) nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm, trước khi nhân rộng và tổ chức thực hiện.

“Trong giai đoạn này, các cơ quan tham mưu mới đang tiến hành dự thảo việc xây dựng Tiêu chí xác định các doanh nghiệp di dời, chuyển đổi công năng. Sau khi Tiêu chí xác định các doanh nghiệp di dời, chuyển đổi công năng được ban hành, Ban Chỉ đạo các thành phố: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên và Bến Cát sẽ tổ chức rà soát, xem xét đánh giá để xác định đối tượng và danh sách các doanh nghiệp ngoài KCN/CCN phải chuyển đổi công năng, di dời.

Việc làm đó mới xác định được số lượng cụ thể các doanh nghiệp phải chuyển đổi công năng, di dời vào các KCN/CCN trên địa bàn các thành phố phía Nam là bao nhiêu”, Sở Công thương Bình Dương thông tin.

Cũng theo Sở Công thương Bình Dương, để thực hiện được việc di dời, chuyển đổi công năng các cơ sở sản xuất công nghiệp trong thời gian tới, tỉnh Bình Dương cần thực hiện nhiều nhiệm vụ.

Như xây dựng được tiêu chí xác định các doanh nghiệp di dời, chuyển đổi công năng; xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ di dời, chuyển đổi công năng đối với các doanh nghiệp, người lao động; định hướng các khu, cụm công nghiệp phục vụ di dời; triển khai thí điểm thực hiện di dời các doanh nghiệp nằm ngoài khu, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam vào các khu, cụm công nghiệp (thực hiện với các doanh nghiệp tự nguyện đăng ký); tổng kết đánh giá kết quả triển khai thí điểm, rút kinh nghiệm; triển khai thực hiện chuyển đổi công năng, di dời các doanh nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp vào các khu, cụm công nghiệp theo lộ trình.

Hiện các công việc trên vẫn đang trong quá trình xây dựng dự thảo. Ông Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Sở Công thương Bình Dương cho biết, dự kiến tháng 6 năm nay sẽ có quyết định phê duyệt chính thức.

Cần trả lời 3 câu hỏi để triển khai di dời, chuyển đổi công năng

Theo Sở Công thương Bình Dương, để triển khai thực hiện được kế hoạch di dời, chuyển đổi công năng, phải trả lời được 3 câu hỏi sau: Di dời đi đâu, đến KCN/CCN nào? Những điều kiện hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp như thế nào? Địa điểm tại vị trí cũ để làm gì?

8 KCN phục vụ di dời đã được tỉnh Bình Dương quy hoạch. (Ảnh: Xuân Thọ) Để “trả lời” cho câu hỏi thứ nhất, Bình Dương đã quy hoạch 8 KCN phục vụ di dời (hay còn gọi là điểm đến) với tổng diện tích 5.842 ha.

Bên cạnh 8 KCN, Bình Dương cũng đã quy hoạch 25 CCN phục vụ di dời với tổng diện tích khoảng 1.743 ha, cụ thể:

Tại huyện Dầu Tiếng: 10 CCN với tổng diện tích 725 ha, bao gồm 6 CCN chuyên ngành bố trí từ 50% quỹ đất phục vụ di dời (Thanh An 1, An Lập 2, Định Hiệp 2, Định Hiệp 3, Thanh An 2, Thanh An 3); 4 CCN đa ngành bố trí từ 30% quỹ đất phục vụ di dời (An Lập, Long Tân, Định Hiệp 1, An Lập 3).

Tại huyện Bắc Tân Uyên: 7 CCN tổng diện tích 493,5 ha, bao gồm 3 CCN chuyên ngành bố trí từ 50% quỹ đất phục vụ di dời (Tân Định 2, Tân Định 3, Tân Định 4); 04 CCN đa ngành bố trí từ 30% quỹ đất phục vụ di dời (Tân Định 1, Tân Định 5, Tân Mỹ 2, Tân Mỹ 3).

Tại huyện Phú Giáo: 8 CCN, tổng diện tích 524,46 ha, bao gồm 3 CCN chuyên ngành bố trí từ 50% quỹ đất phục vụ di dời (Bố Lá 3, An Bình 4, Bố Lá 4); 5 CCN đa ngành bố trí từ 30% quỹ đất phục vụ di dời (Tam Lập 2, Tam Lập 5, An Bình 1, Bố Lá 1, Bố Lá 2).

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Sở Công thương Bình Dương cho biết, ngoài quy hoạch các KCN/CCN, thì tỉnh Bình Dương cũng làm hạ tầng xã hội đi kèm như nhà ở cho công nhân, hạ tầng giao thông, dịch vụ y tế, trường học... sẽ được tỉnh quy hoạch và đầu tư.

Về câu hỏi thứ 2, ông Toàn cho biết tỉnh đang xây dựng 10 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và 2 chính sách hỗ trợ người lao động.

Mười chính sách hỗ trợ doanh nghiệp là chuyển đổi mục đích sử dụng mặt bằng/ nhà xưởng, sử dụng đất tại vị trí cũ phù hợp với quy hoạch tỉnh; Chính sách bố trí quỹ đất phù hợp để phục vụ di dời; Chính sách cho nợ, giãn thời gian nộp tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Chính sách hỗ trợ phí, lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính; Chính sách vay ưu đãi hỗ trợ đầu tư mới;

Chính sách ưu đãi đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở hiện hành; Chính sách tạo quỹ đất sạch hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân; Chính sách hỗ trợ, ưu đãi về thuế đối với các doanh nghiệp di dời, chuyển đổi công năng;

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Sở Công thương Bình Dương. (Ảnh: Xuân Thọ) Chính sách hỗ trợ kinh phí lập dự án đầu tư, chi phí vận chuyển, lắp đặt máy móc, dây chuyền thiết bị cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình trong làng nghề, khu dân cư di dời vào trong cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP 32/2024/NĐ- ngày 15/3/2024; Chính sách hỗ trợ tiền thuê đất, nhà xưởng tại địa điểm mới đối với các doanh nghiệp di dời, thông qua việc lựa chọn chủ đầu tư xây dựng KCN/CCN và có cam kết của chủ đầu tư về phục vụ di dời, ưu đãi giá thuê đất, thuê nhà xưởng cho doanh nghiệp di dời.

Hai chính sách hỗ trợ người lao động, là: Chính sách hỗ trợ người lao động trong thời gian phải ngừng việc do di dời: hỗ trợ cho tiền lương mỗi tháng ngừng việc, (áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định hiện hành tại thời điểm hỗ trợ); tỷ lệ tiền lương cho mỗi tháng ngừng việc sẽ căn cứ theo thời gian làm việc của người lao động; và chính sách đào tạo nghề dành cho người lao động: Đề xuất chính sách theo hướng mở rộng đối tượng hỗ trợ (bổ sung đối tượng người lao động bị ảnh hưởng do di dời doanh nghiệp); nâng mức hỗ trợ đào tạo.

Với những chính sách đang xây dựng trên, tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Dương sắp tới, tỉnh này sẽ xin chủ trương chính sách nào ưu tiên thực hiện trước và sẽ có thông báo rõ ràng, kịp thời.

Sau cùng, về câu hỏi địa điểm tại vị trí cũ để làm gì? Sở Công thương Bình Dương cho biết, sẽ có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi công năng, hỗ trợ chuyển đổi mục đích sử dụng mặt bằng/ nhà xưởng, sử dụng đất tại vị trí cũ phù hợp với quy hoạch tỉnh.

Về lộ trình thực hiện di dời, chuyển đổi công năng, sẽ thí điểm thực hiện di dời 16 doanh nghiệp trong KCN Bình Đường trong năm sau, và một số doanh nghiệp tự nguyện đăng ký di dời, chuyển đổi công năng.

“Sau khi thí điểm thực hiện sẽ tổng kết đánh giá kết quả triển khai thí điểm, rút kinh nghiệm. Sau đó, sẽ triển khai thực hiện chuyển đổi công năng, di dời các doanh nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp vào các khu, cụm công nghiệp theo lộ trình”, đại diện Sở Công thương cho biết thêm.