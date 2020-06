Đồng Nai có 7 Phó GĐ công an tỉnh, vượt quá quy định: Vì sao?

(Kiến Thức) - Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, theo quy định, trừ các thành phố trực thuộc Trung ương như Hà Nội và TP HCM, số lượng lãnh đạo Công an các tỉnh là 1 Giám đốc và 4 Phó Giám đốc. Tuy nhiên, tại các địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự xã hội, số lượng cấp phó có thể tăng thêm.

Mới đây ngày 1/6, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Phòng an ninh Chính trị Nội bộ công an tỉnh Đồng Nai, giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Như vậy đến thời điểm này, ngoài Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc, Công an tỉnh Đồng Nai có tất cả 7 Phó giám đốc gồm đại tá Trần Tiến Đạt, đại tá Bùi Hữu Danh, Văn Quyết Thắng, Trần Tuấn Triệu, Lê Quang Nhân, Nguyễn Ngọc Quang và thượng tá Nguyễn Xuân Thao.

Ban lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai.

Dư luận quan tâm vì sao tỉnh Đồng Nai có đến 7 Phó Giám đốc Công an tỉnh. Bởi theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 24/2014/NĐ-CP nêu rõ, Cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi chung là Phó Giám đốc sở) là người giúp Giám đốc sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc sở vắng mặt, một Phó Giám đốc sở được Giám đốc sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của sở.

Đặc biệt số lượng Phó Giám đốc sở không quá 3 người; riêng số lượng Phó Giám đốc các sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh không quá 4 người.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, theo quy định, trừ các thành phố trực thuộc Trung ương như Hà Nội và TP HCM, số lượng lãnh đạo Công an các tỉnh là 1 Giám đốc và 4 Phó Giám đốc.

“Tuy nhiên, tại các địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự xã hội, số lượng cấp phó có thể tăng thêm. Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định” - Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết.

Cùng với Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Vũ Hồng Văn, các Phó Giám đốc Công an tỉnh này lên đến 7 người được kỳ vọng sẽ giúp Công an Đồng Nai tiếp tục trấn áp mạnh mẽ các băng nhóm tội phạm.

