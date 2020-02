Đại tá Vũ Hồng Văn trấn áp tội phạm thế nào khi làm GĐCA Đồng Nai?

Đại tá Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên, từng là Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Tháng 6/2018, đại tá Vũ Hồng Văn được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thay thiếu tướng Trần Kỳ Rơi nghỉ hưu. Khi đương nhiệm chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đại tá Văn đã trực tiếp ra hiện trường, chỉ đạo phá hàng chục vụ án lớn, phức tạp.

Đại tá Vũ Hồng Văn được điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trong thời điểm tỉnh này có nhiều lùm xùm tiêu cực trong ngành Công an địa phương, gần đây nhất là thông tin một số cán bộ CSGT tỉnh Đồng Nai tố cáo cấp trên can thiệp vào quy trình xử lý vi phạm, “bảo kê” xe quá tải, bên cạnh đó có sự “ăn chặn” tiền phụ cấp.