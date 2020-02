Đồng bọn Tuấn “khỉ” vụ Củ Chi luôn mang súng: Vũ khí từ đâu ra?

Liên quan vụ Tuấn khỉ nổ súng sới bạc Củ Chi (TP HCM) khiến 4 người chết, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, truy nã Phạm Thanh Tâm (còn gọi Tý bà Dòm, 33 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi, TP HCM) về tội “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.



Theo Cơ quan điều tra, ngày 29/1, Lê Quốc Tuấn cùng em họ Lê Quốc Minh đến sới bạc tài xỉu và đá gà trong khu vườn nhãn gần nhà dân ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi chơi lắc tài xỉu.

Tại đây, Tuấn thua bạc nên cay cú vì cho rằng bị chơi gian nên đã về nhà và trở lại với khẩu súng AK, nổ súng vào 5 người đang chơi bạc khiến 4 người chết tại chỗ, 1 người bị thương.

Gây án xong, Tuấn khỉ lấy đi số tiền 1 tỷ đồng và một xe SH của nạn nhân rồi bỏ trốn. Số tiền 1 tỷ đồng cướp được tại sới bạc, Tuấn "khỉ" đưa cho Phạm Thanh Tâm (33 tuổi, còn gọi là Tý bà Dòm) cất giữ.

Đáng chú ý, khi bỏ trốn, Phạm Thanh Tâm luôn mang súng ngắn bên mình và được đánh giá là "đặc biệt nguy hiểm" như Tuấn khỉ. Dư luận đặt câu hỏi, Phạm Thanh Tâm lấy súng từ đâu và sẽ bị xử lý như thế nào nếu tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng?

Đối tượng Phạm Thanh Tâm, tức Tý Bà Dòm.

Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội khi trao đổi tình tiết vụ việc trên với PV Kiến Thức cho biết, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, đơn vị này đã khởi tố bị can và quyết định truy nã đối tượng Phạm Thanh Tâm về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngoài ra còn có thông tin đối tượng này luôn mang theo bên mình một khẩu súng ngắn.

Cơ quan điều tra đã công khai thông tin, danh tính, đặc điểm của đối tượng để mọi người dân đều có thể phát hiện, bắt giữ hoặc thông báo cho cơ quan công an để bắt giữ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật tuy nhiên có lưu ý là đối tượng này có hung khí nguy hiểm để mọi người thận trọng trong việc tiếp cận, bắt giữ đối tượng.

Trong trường hợp bắt được Phạm Thanh Tâm, có thêm thông tin hoặc có thêm thông tin, tài liệu, căn cứ từ quá trình điều tra vụ án mà thấy hành vi của đối tượng này còn thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành các tội danh khác như tội cướp tài sản, đánh bạc, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cơ quan điều tra cũng sẽ bổ sung quyết định khởi tố bị can để khởi tố đối tượng này theo quy định của pháp luật theo nguyên tắc mỗi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý một lần.

Hiện nay, do chưa thu giữ được khẩu súng, chưa xác định được khẩu súng thật hay giả, có phải là vũ khí quân dụng hay không nên chưa có căn cứ để khởi tố thêm tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đối với đối tượng này. Khi bắt được đối tượng hoặc có căn cứ khác rõ ràng cho thấy đối tượng này có tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng sẽ bổ sung tội danh này để xử lý đối với đối tượng này theo quy định pháp luật.

Hiện nay, hoạt động điều tra vẫn tiếp tục được thực hiện theo quy định pháp luật, cơ quan điều tra sẽ xem xét xử lý nhóm đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc và các đối tượng khác có liên quan để mở rộng điều tra và khi bắt các đối tượng bỏ trốn.

Nêu ý kiến về hành vi cất giấu 1 tỷ đồng do Tuấn khỉ đưa , luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi cướp tài sản đã nảy sinh và thực hiện như thế nào. Trong trường hợp có căn cứ đối tượng Tuấn khỉ và Phạm Thanh Tâm đã bàn bạc với nhau, cùng nhau có ý định thực hiện hành vi cướp tài sản và thực tế đã cướp được số tiền đó thì cả Tuấn và Tâm đều bị xử lý hình sự về tội cướp tài sản theo quy định tại điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Trong trường hợp cơ quan điều tra không chứng minh được hành vi cùng ý chí thực hiện việc cướp tài sản giữa Tuấn và Tâm thì sẽ không đủ căn cứ xử lý Tâm về tội cướp tài sản. Tuy nhiên, nếu có căn cứ cho thấy Tâm biết rõ số tiền đó là do phạm tội mà có mà vẫn chứa chấp hoặc tiêu thụ thì đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tội danh và hình phạt được quy định tại điều 323 bộ luật hình sự 2015.

