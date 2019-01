Điều tra xử lý tài xế container “ăn vạ” tại BOT Tiên Cựu

Theo đó, vào khoảng 17h10 ngày 5/1, lái xe container BKS 15C-12703 (tên Nguyễn Văn Dương, 28 tuổi, trú xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), khi qua trạm BOT Tiên Cựu trên quốc lộ 10 không những không mua vé mà còn xuống xe đạp vào cần baria, rồi đỗ xe trong làn thu phí bỏ đi, gây ách tắc giao thông tại trạm.

Khoảng 20 phút sau khi Dương đi xe máy ra trạm thu phí thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng và Công an huyện Tiên Lãng bắt giữ, lập biên bản.

Trạm thu phí BOT Tiên Cựu trên QL 10.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Dương khai nhận là lái xe container cho một công ty vận tải trên Hà Nội. Ngày 5/1, Dương lái xe container về nhà, khi qua trạm lấy lý do nhà gần trạm nhưng không được miễn phí nên có hành động nêu trên...

Vụ việc trên xảy ra vào thời điểm UBND TP Hải Phòng đang họp với các ngành, địa phương liên quan đến việc thu phí BOT Trạm Tiên Cựu. Sau khi nghe báo cáo sự việc, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã chỉ đạo các ngành chức năng liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm vi phạm nêu trên.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Công an huyện Tiên Lãng phối hợp với các lực lượng Công an thành phố tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trạm; Sở Giao thông vận tải sớm nghiên cứu, đề xuất bổ sung biển báo giao thông, ngăn chặn tình trạng xe tránh trạm thu phí gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông... Đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục tập trung tăng cường công tác tuyên truyền về Dự án và hoạt động thu phí tại Trạm thu phí Tiên Cựu...

Liên quan đến việc thu phí BOT Tiên Cựu quốc lộ 10, cũng trong buổi họp chiều 5/1, Chủ tịch UBND TP đề nghị, Tasco Hải Phòng cần khẩn trương giải quyết những kiến nghị về bồi thường, hỗ trợ cho người dân do trong quá trình thi công dự án làm ảnh hưởng đến công trình của họ, chậm nhất đến ngày 20/1/2019 phải công khai toàn bộ các phương án hỗ trợ, bồi thường và chi trả cho các hộ dân, chốt thời hạn chi trả cuối cùng vào ngày 5/2/2019.

