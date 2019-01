Cận cảnh lực lượng 363 Công an TP HCM trấn áp tội phạm

Lực lượng 363 Công an TP HCM thành lập vào đầu tháng 1/2019. Mỗi đêm, tổ phân công 3 cảnh sát hình sự, 6 cảnh sát cơ động và 3 cảnh sát giao thông đi tuần tra, kiểm tra hành chính các đối tượng nghi vấn. Ảnh: Tổ công tác 363 thường xuyên thay đổi chiến thuật tuần tra để có thể mật phục, chốt chặn, tránh việc những người vi phạm bỏ chạy, gây nguy hiểm. Đêm 2/1, phóng viên Báo Người Lao Động đã theo chân lực lượng 363 đi tuần tra ở khu vực huyện Hóc Môn, TP HCM. Đây là địa bàn thời gian qua có chiều hướng gia tăng các vụ trộm cắp, đua xe, gây mất an ninh trật tự. Các đối tượng, phương tiện vi phạm được đưa về trụ sở Công an xử lý. Mỗi tổ gồm: 3 cảnh sát hình sự mặc thường phục, 6 cảnh sát cơ động và 3 CSGT.

