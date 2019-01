Chùm ảnh: Trạm BOT Tiên Cựu Hải Phòng phải xả trạm ngày đầu thu phí

Bắt đầu từ 0h ngày 4/1, trạm thu phí BOT Tiên Cựu QL10 (đoạn chạy qua địa phận xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) chính thức đi vào hoạt động và thu phí. Trao đổi với PV, ông Trần Đình Vịnh - Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng cho biết, do làm tốt công tác nắm tình hình, chuẩn bị sẵn các phương án có thể xảy ra và kịp thời thống nhất xử trí tình huống cùng với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nên bước đầu, tình hình an ninh trật tự tại trạm BOT Tiên Cựu khá tốt, không xảy ra phức tạp về giao thông, an ninh trật tự.Ông Phạm Đức Minh - Giám đốc công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng (đơn vị chủ đầu tư dự án) cho hay, trong sáng ngày thu phí đầu tiên, tình hình an ninh trật tự đảm bảo, không có tình trạng phản đối gay gắt hay chống đối của các tài xế.Tuy nhiên, do lượng xe khách và xe container dừng vào trạm mua vé tháng nhiều dẫn đến ùn tắc kéo dài, đơn vị đã phải xả trạm lúc 9h30'. Sau 15 phút xả trạm không thu phí, các phương tiện lưu thông bình thường, không gây ra ùn tắc tại trạm... Đến gần 11h cùng ngày, tình hình giao thông, an ninh trật tự tại khu vực Trạm BOT Tiên Cựu khá ổn định, thông thoáng, các phương tiện qua lại trạm bình thường. Phía trước trạm không xảy ra tình trạng ùn tắc, mặc dù đây là tuyến quốc lộ có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông. Theo đánh giá của lãnh đạo UBND huyện Tiên Lãng và chủ đầu tư, bước đầu cho thấy ý thức thực hiện và sự đồng thuận của người dân cũng như các lái xe khá tốt, không gây phức tạp an ninh trật tự, an toàn giao thông khi trạm BOT Tiên Cựu đi vào hoạt động.Dự án cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn chạy qua TP.Hải Phòng theo hình thức BOT có điểm đầu tại Km25+500 (cuối cầu Quán Toan, đoạn cầu vượt QL5), điểm cuối tại Km58+200 (đoạn đường vào đầu cầu Nghìn vượt sông Hóa, điểm phân chia địa giới TP. Hải Phòng và tỉnh Thái Bình). Tổng chiều dài của dự án là 30,55 km. Dự án có tổng mức đầu tư là 2.815 tỷ đồng, do công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng đầu tư và được khởi công từ tháng 5/2015. Dự án hoàn thành thông tuyến vào tháng 12/2017 và hoàn thiện đưa vào khai thác tuyến chính từ tháng 3/2018. Cuối tháng 12/2018, Bộ GTVT đã có văn bản đồng ý về việc thu phí hoàn vốn cho dự án BOT quốc lộ 10 từ cầu Quán Toan (Hải Phòng) đến cầu Nghìn (Thái Bình) từ ngày 4/1/2019. Mức phí được Bộ GTVT phê duyệt cho phương tiện nhóm 1, 2, 3, 4, 5 lần lượt là 35.000; 50.000; 75.000; 120.000 và 180.000 đồng. Phương tiện của người dân vùng lân cận trạm thu phí bao gồm 5 xã của tỉnh Hải Dương và 10 xã của Hải Phòng được giảm phí. Cụ thể, xe nhóm 1 là 15.000 đồng mỗi lượt; xe nhóm 5 cao nhất là 110.000 đồng. 5 nhóm phương tiện được phân tách theo trọng tải. Xe nhóm 1 là xe con dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng. Nhóm 2 là xe từ 12 chỗ ngồi đến 30 chỗ ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn. Nhóm 3 từ 31 chỗ trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn. Nhóm 4 là xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 fit. Nhóm 5 là xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit. Lái xe vào trạm mua vé tháng nhiều dẫn đến ùn tắc kéo dài.

