Hải Dương: Khi công an quyết tâm “đi trước tội phạm“

Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương nhấn mạnh như trên tại phiên thảo luận và chất vấn tại kỳ họp thứ 28 HĐND tỉnh Hải Dương khoá XVII ngày 10/12.



3 nhóm vấn đề Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã trình bày báo cáo, trả lời chất vấn của đại biểu và cử tri gồm: Tình hình tội phạm, vi phạm liên quan lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến ma tuý, nhất là đối với các loại tội phạm ma tuý phi truyền thống, tình trạng vi phạm pháp luật của giới trẻ; công tác bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và biện pháp giảm thiểu tình trạng phương tiện hư hỏng, gây thất thoát.

Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương

Theo Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, với phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể để phục vụ", gắn kết chặt chẽ 2 vấn đề có tính chiến lược đảm bảo an ninh - quốc phòng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, với tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo tỉnh, năm 2024, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị với nhiều tư duy mới, cách làm mới và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật tiếp tục được tập trung cao độ; các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm đều được phát hiện, xử lý từ rất sớm. Lực lượng Công an quyết tâm “đi trước tội phạm", ngăn ngừa không để tội phạm xảy ra.

Năm 2024, Hải Dương là một trong 10 địa phương kéo giảm rất sâu tội phạm (giảm 24,68% so với năm 2023). Người dân được sống trong môi trường an ninh, an toàn, tạo được niềm tin, sự đồng thuận rất cao của Nhân dân và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đại tá Bùi Quang Bình đánh giá, 3 vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm, đây là những ý kiến thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm và chia sẻ, động viên để UBND tỉnh Hải Dương, các cơ quan tư pháp nói chung và Công an tỉnh nói riêng nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri. Đồng thời 3 vấn đề này đã được lực lượng Công an nhận diện được từ sớm và đã triển khai nhiều giải pháp để giải quyết.

Liên quan đến tình hình tội phạm, vi phạm liên quan lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết, thời gian qua, Công an tỉnh Hải Dương đã rất chủ động nhận diện loại tội phạm này.

Lực lượng công an đã thực hiện căn cơ, quyết liệt các giải pháp cả thủ công, truyền thống kết hợp với chuyển trạng thái sang ứng dụng khoa học, công nghệ.

Trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền phương thức, thủ đoạn theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà", in phát tài liệu, thông tin rộng rãi trên các trang mạng xã hội; lập các nhóm (trợ lý ảo) để tương tác, hướng dẫn; tập trung quản lý dữ liệu, quản lý con người, chuyển hướng nắm, kiểm soát tình hình trên không gian mạng. Qua đó đã phát hiện, điều tra, xử lý 42 vụ án về lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Đối với công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy, nhất là đối với các loại tội phạm ma túy phi truyền thống, tình trạng vi phạm pháp luật của giới trẻ, báo cáo nêu rõ, quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an là thực hiện cho bằng được 3 mục tiên “giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy", Công an tỉnh đã tập trung rà soát, quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy, người quản lý sau cai nghiện ngoài cộng đồng.

Trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 1.686 người sử dụng trái phép chất ma tuý, người nghiện, người bị quản lý sau cai nghiện ma tuý, trong đó người từ 12 đến dưới 30 tuổi là 466 người, chiếm 27,6%.

Xử lý triệt để những nguyên nhân, điều kiện phát sinh và những kẽ hở để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động.

Kết quả, năm 2024 đã phát hiện, bắt giữ 619 vụ, 1.154 đối tượng, thu giữ gần 10kg ma túy tổng hợp, hơn 2,3kg heroin và nhiều loại ma túy khác, trong đó triệt phá nhiều đường dây, chuyên án lớn. Tỉnh Hải Dương không có điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, tuy nhiên hoạt động nhỏ lẻ, núp bóng vẫn diễn ra ở địa bàn cơ sở.

Đối với công tác quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu của lực lượng Công an, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Bùi Quang Bình nhấn mạnh, hiện Đảng uỷ Công an tỉnh đã chủ động ban hành Nghị quyết để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, xác định giảm thiểu tối đa tình trạng phương tiện vi phạm hành chính bị hư hỏng trong quá trình tạm giữ, tịch thu, xử lý, không để thất thoát là nhiệm vụ cần phải làm ngay.

Trước mắt, sẽ tập trung khắc phục khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất để quản lý, bảo quản tốt tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, tránh hư hỏng, thất thoát.

Bên cạnh đó đẩy mạnh việc giao chủ sở hữu tự quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 138; quán triệt phương châm làm đến đâu xử lý dứt điểm đến đó, tiếp tục đẩy nhanh việc bán sung công quỹ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, không để xảy ra tình trạng tồn đọng, kéo dài dẫn đến hư hỏng, hao mòn, giảm giá trị.

Đại tá Bùi Quang Bình mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự giúp đỡ của Nhân dân trong tỉnh để lực lượng Công an ngày càng trưởng thành hơn, vững mạnh hơn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới với yêu cầu ngày càng khó khăn, phức tạp hơn.

Trước mắt, cùng lực lượng Công an triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, để Nhân dân trong tỉnh đón Tết thật sự vui tươi, an toàn, lành mạnh.