Điểm thi bất thường ở Hà Giang: Thí sinh cũng khó hiểu!

Thông tin mới nhất vụ điểm thi bất thường ở Hà Giang được tờ Zing cho hay:

“Từ hôm biết điểm, cháu tôi khóc sưng mắt, chỉ nằm một chỗ, không muốn ăn uống, gầy đi trông thấy vì suy nghĩ về thi. Tôi xót xa lắm”, bà của Hà My - thí sinh ở Hà Giang tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm nay - nói với Zing.vn.

Trong suốt buổi trò chuyện, bà cũng như mẹ của Hà My không giấu nổi bức xúc khi nhắc đến bất cập tại Hội đồng thi 05 (Hà Giang).

Nhiều thí sinh trường THPT chuyên Hà Giang bức xúc đặt nghi vấn về điểm thi bất thường. Ảnh: Quang Anh.

Học sinh hoang mang

Hà My là học sinh giỏi ở trường THPT chuyên Hà Giang. Nữ sinh đạt hơn 20 điểm cho tổ hợp mình đăng ký xét tuyển. My chỉ thi thử môn Ngữ văn tại trường. So với lần thi chính thức, kết quả chênh lệch không nhiều.

Nữ sinh nói không băn khoăn gì về điểm đạt được vì nó phản ánh đúng lực học của bản thân khi đề có phần quá sức. Điều khiến em không cam lòng là những bạn học không nổi trội lại đạt điểm cao quá mức một cách bất thường.

“Chúng em rất buồn khi bạn học giỏi nhất trường cũng chỉ được 25,3 điểm. Bạn ấy được rất nhiều giải thưởng, đi thi quốc tế nữa. Bây giờ, bao nhiêu bạn học không quá nổi trội mà điểm cao bất thường…”, Hà My nghẹn lại, không nói hết câu.

Nữ sinh 18 tuổi cho biết thêm trong số 3 học sinh Hà Giang nằm trong danh sách điểm cao nhất kỳ thi vừa qua, T.T. là học sinh lớp chuyên Toán, H.L. học chuyên Anh, V.A học lớp 12 không chuyên.

Hai trường hợp trước học khá tốt. Riêng bạn thứ ba học không giỏi nhưng đạt điểm Văn cao nhất nước (9,75). Trong bảng điểm thi thử lần thứ nhất của trường THPT chuyên Hà Giang, V.A đạt điểm Toán 4,6; Vật lý: 2,5; Hóa học: 2,25. Ở lần thi thử thứ hai, học sinh này đạt Toán: 5,4, các môn khác không có điểm.

Hà My cũng cho rằng một số bạn khác có kết quả cao bất thường so với quá trình học tập, cũng như thi thử tại trường. Nhưng đến nay, khi mọi việc đã đâu vào đó, em chỉ còn biết nghe theo lời động viên "học tài thi phận" từ người nhà cho đỡ buồn.

Bộ GD&ĐT làm việc với Sở GD&ĐT Hà Giang về vụ điểm thi cao bất thường đến 23h ngày 14/7. Khoảng19h, lực lượng an ninh địa phương được tăng cường đến Sở GD&ĐT Hà Giang để bảo vệ an toàn cho công tác rà soát. Sau đó, đồ ăn cũng được đưa vào khu vực diễn ra cuộc họp. Ảnh: Quang Anh.