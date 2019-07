Đi tìm người để dằn mặt, bị chém đứt lìa bàn tay trái

Ngày 6/7, Công an TP Hải Phòng cho biết, ngày 4/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Trần Văn Tuấn (tức Tuấn “Tỉu”) – đối tượng gây thương tích trước nhà số 468 Nguyễn Văn Linh (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) vào ngày 30/6 vừa qua.



Thông tin ban đầu về vụ việc, ngày 30/6, Công an quận Lê Chân nhận được tin báo, vào 23h cùng ngày, tại cửa số nhà 468 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, xảy ra vụ xô xát khiến một nam giới tên Đỗ Trọng (ở khu Tiến Bộ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An) bị chém đứt lìa bàn tay trái.

Đối tượng Trần Văn Tuấn.

Qua điều tra, Công an quận Lê Chân xác định, trước đó, do mâu thuẫn với Trần Văn Tuấn (tức Tuấn “Tỉu”, sinh 1977, ở khu Khúc Trì, cùng phường Ngọc Sơn, quận Kiến An), Đỗ Trọng cùng với 2 nam giới khác (chưa rõ địa chỉ, lai lịch) đi tìm Tuấn “Tỉu” để dằn mặt.

Khi đi đến khu vực cửa số nhà 468 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, nhóm của Đỗ Trọng phát hiện Tuấn “Tỉu” đang ngồi nói chuyện với chị Phạm Thị Hằng, ở phường Cẩm Thủy (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Ngay sau đó, các đối tượng liền dùng dao, gậy xông vào “giáp chiến”. Tuy nhiên, quá trình hỗn chiến, Đỗ Trọng bị Tuấn “Tỉu” chém đứt lìa bàn tay gây thương tích, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Lê Chân tích cực điều tra làm rõ vụ án chém đứt lìa bàn tay đối thủ .

