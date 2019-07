Vụ gian lận điểm thi Hà Giang và bí ẩn con lợn nhựa vỡ lưng

Không có yếu tố vụ lợi khi nâng điểm cho thí sinh?



Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Giang, trong quá trình điều tra, giải quyết vụ án gian lận điểm thi Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này, cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ 28 đơn vị vật chứng có liên quan đến vụ án.

Đáng chú ý, tại mục số 22 phần Vật chứng (chuyển theo hồ sơ vụ án), vật chứng là 01 (một) con lợn nhựa màu xanh lá cây. Theo mô tả, con lợn nhựa này có kích thước dài nhất từ đầu đến đuôi dài 24cm, rộng 19cm, cao 15cm. Tại vị trí chính giữa lưng bị vỡ, tạo thành một lỗ thủng.

Tuy nhiên, vật chứng này có liên quan thế nào trong vụ án, do ai giao nộp, chứa nội dung gì vẫn chưa được các cơ quan chức năng nêu rõ?

Công an thu giữ nhiều vật chứng quan trọng có trong hồ sơ vụ án. Ảnh: CAHG

Bên cạnh đó, cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Giang còn thu các vật chứng khác là những thiết bị lưu giữ tài liệu, ổ máy tính, túi đựng bài thi và những tờ giấy ghi dữ liệu có liên quan đến từng thí sinh được nhờ nâng điểm, gồm 1 tờ giấy có kích thước 20x14 cm, trong đó có ghi danh sách của 13 thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 (do Nguyễn Thanh Hoài giao nộp); 1 tờ giấy có kích thước 15x20 cm, trên tờ giấy có chữ "chuyên 3"; 1 mẩu giấy khổ 10x9 cm trên có ghi: P.T.H.T. (viết tắt), SBD: 0703XX; P: 17; HĐT Hùng an (thu giữ tại nhà bị can Nguyễn Thanh Hoài); 1 mẩu giấy khổ 10 x 4 cm trên có ghi: (Bê) N.M.L. (viết tắt), SBD: 2002XX; P ll (thu giữ tại nhà bị can Nguyễn Thanh Hoài)...

Theo tài liệu của VKSND tỉnh Hà Giang, cơ quan An ninh điều tra đã áp dụng tất cả các biện pháp theo quy định của pháp luật, nhưng không thu thập được chứng cứ để chứng minh được có yếu tố vụ lợi trong vụ án.

Đã đấu tranh với gia đình các thí sinh, nhưng không gia đình nào khai nhận có đưa tiền hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị để nhờ nâng điểm , ngoài ra trong lời khai của bị can Nguyễn Thanh Hoài, Vũ Trọng Lương không thừa nhận mà chỉ giúp nâng điểm do mối quan hệ quen biết, bạn bè, người thân.

Duy nhất nữ Phó giám đốc Sở GDĐT Hà Giang chối tội

Theo cáo trạng, trước cơ quan điều tra, các bị can Nguyễn Thanh Hoài - cựu Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Sở GDĐT Hà Giang, Vũ Trọng Lương - cựu Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Phạm Văn Khuông - cựu Phó giám đốc Sở GDĐT Hà Giang, Lê Thị Dung - cựu Phó đội trưởng Đội Giáo dục đào tạo - Y tế, Lao động xã hội - Công an tỉnh Hà Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Duy nhất, bị can Triệu Thị Chính - cựu Phó giám đốc Sở GDĐT Hà Giang không thừa nhận hành vi của mình, khăng khăng chối tội.

Bà Triệu Thị Chính (ảnh bìa phải). Ảnh: Sở GD Hà Giang

Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã thể hiện, bị can Triệu Thị Chính nhờ bị can Hoài nâng điểm, chứ không phải xem điểm.

Cụ thể, căn cứ lời khai của bị can Nguyễn Thanh Hoài khẳng định bà Chính đưa cho ông Hoài 1 danh sách có 13 thí sinh và nhờ nâng điểm cho 12 thí sinh môn Ngữ văn, 1 thí sinh nhờ xem điểm.

Ông Vũ Trọng Lương tại cơ quan công an cũng khai rằng, khoảng 30.6 - 1.7.2018, ông Lương sang phòng ông Hoài, ông này đã đưa danh sách 13 thí sinh do bà Chính nhờ.

Ngoài ra, có 1 số báo danh được viết bằng tay, mực màu xanh, mực nước ở cuối tờ danh sách, bên lề phải phần cuối dòng thông tin của thí sinh có ghi số điểm cần nâng điểm.