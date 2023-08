Đề nghị tạm đình chỉ trưởng công an xã ở Bình Phước đánh dân

Thông tin mới nhất về vụ việc “người mặc sắc phục công an xưng "mày tao", hành hung người dân” ở Bình Phước, ngày 9/8, lãnh đạo Công an huyện Phú Riềng cho biết, đơn vị đã có văn bản tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước đình chỉ công tác thời hạn 2 tháng đối với Trung tá Lê Huy Cao , Trưởng Công an xã Bình Sơn để phục vụ xác minh, xử lý liên quan vụ việc đánh người gây bức xúc dư luận.

Hình ảnh ghi lại vụ việc.

Báo cáo của Công an huyện Phú Riềng cho thấy, vào khoảng 6h ngày 8/8, Công an xã Bình Sơn nhận tin báo của người dân phát hiện một xe ba gác dưới mương nước cạnh đường, không người trông coi, nghi là tài sản trộm cắp.

Trung tá Lê Huy Cao đã cử lực lượng công an xã, dân quân và công an viên đến hiện trường. Khi đó, xe đã được đưa lên đường, nhưng hư hỏng không hoạt động được. Khi lực lượng chức năng định đưa xe về trụ sở để xác minh thì anh Đậu Ngọc Hoàn (28 tuổi, xã Bình Sơn) đến nhận là xe mình mua, không phải xe trộm cắp nên không cho mang xe đi.

Không thuyết phục được anh Hoàn, lực lượng công an đã báo cáo sự việc cho lãnh đạo. Sau đó, Trung tá Lê Huy Cao trực tiếp đến hiện trường giải thích và yêu cầu anh Hoàn chấp hành.

Tuy nhiên, sau khi lời qua tiếng lại, anh Hoàn ngồi trên xe không chịu xuống, Trung tá Lê Huy Cao bực tức và có hành vi "dùng tay đấm, chân đạp và còng tay anh Hoàn". Sự việc được người dân quay lại, sau đó em gái anh Hoàn đăng lên Facebook cá nhân.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Công an huyện Phú Riềng và chính quyền địa phương đã đến thăm, hỏi động viên gia đình người bị đánh.

Chiều 8/8, mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ghi lại cảnh một người mặc sắc phục công an đấm đá tới tấp một người đàn ông. Vụ việc gây bức xúc dư luận. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước xác nhận, vụ việc xảy ra tại xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng vào ngày 8/8, đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm, không bao che.