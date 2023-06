Cách chức Trưởng công an phường Bãi Cháy: Hành xử thiếu chuẩn mực, nhận kết đắng

Cách chức, điều chuyển công tác Trưởng Công an phường Bãi Cháy: Chiều 6/6, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã ký quyết định cách chức, điều chuyển công tác đối với Trung tá Nguyễn Thành Nam – Trưởng Công an phường Bãi Cháy liên quan việc lái xe khi uống rượu, còn đe doạ dân. Trung tá Nguyễn Thành Nam sẽ bị điều chuyển công tác sang nhận nhiệm vụ khác tại Công an TP Hạ Long. Trước đó, tối 17/5, Trung tá Nam đã thiếu gương mẫu trong lối sống, sinh hoạt, điều khiển xe ô tô khi đã uống rượu, đi sai làn đường, dẫn đến va chạm giao thông. Sau khi va chạm giao thông, Trung tá Nam có hành vi ứng xử thiếu văn hóa, đe dọa người khác tại nơi công cộng, vi phạm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ công an nhân dân, vi phạm quy định của Đảng và quy tắc ứng xử của ngành công an. Hành vi trên của Trung tá Nam đã được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. 3 cảnh sát đánh thiếu niên bị tước danh hiệu Công an nhân dân: Ngày 30/9/2022, đại tá Lâm Thành Sol - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng quyết định kỷ luật đối với 5 cán bộ, chiến sĩ liên quan đến vụ bạo lực với 2 thiếu niên... Cụ thể, Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ, gồm: Đại úy Châu Minh Trung; Trung úy Nguyễn Quang Thái và Thượng úy Đoàn Tấn Phong; kỷ luật bằng hình thức cách chức phó đội trưởng xuống làm cán bộ đối với Đại úy Hứa Trường An; kỷ luật cảnh cáo Đại úy Trần Minh Đời. Trước đó, ngày 25/9/2022, tổ tuần tra Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an thị xã Vĩnh Châu gồm 5 người kể trên, khi đến quốc lộ Nam Sông Hậu (đoạn qua phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) phát hiện một thiếu niên chạy xe máy chở theo một người khác đi ngược chiều, nghi chưa đủ tuổi điều khiển xe. Khi tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe, người cầm lái không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao. Lúc này, 3 cảnh sát Thái, Trung, Phong đã có hành vi bạo lực với 2 thiếu niên. Giáng chức, điều chuyển công tác Đội phó Công an hành hung phụ nữ: Ngày 1/6/2022, Công an tỉnh Bình Dương kỷ luật Đại úy Trần Xuân Phương, Đội phó thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) bằng hình thức giáng chức, điều chuyển công tác sang bộ phận khác. Trước đó, khoảng 16h ngày 11/4, chị N.T.A.H (SN 1989, ngụ Bình Dương) cùng gia đình đi xe ô tô vào nhà ở đường An Thạnh 14 (phường An Thạnh, TP Thuận An). Khi vừa vào hẻm được khoảng 100m thì bị một số xe ô tô đậu chắn lối đi không thể vào trong. Lúc này, chị H. đi tìm chủ xe nhờ di chuyển để vào trong thì chủ xe cùng một số người đang tổ chức tiệc trong hẻm bước ra cự cãi, không đồng ý di chuyển xe để nhường đường, dùng lời nói thách thức. Sau một lúc cự cãi, nhóm người này lao vào hành hung chị H., dùng tay chân tấn công vào đầu và cơ thể chị này. Phát hiện sự việc, một số người hàng xóm chạy lại can ngăn cũng bị nhóm này tấn công phải bỏ chạy. Đáng nói, trong nhóm người tấn công chị H. và hàng xóm có Đại úy Trần Xuân Phương. Cách chức Phó Trưởng công an phường đánh phụ nữ: Ngày 10/5/2022, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã ký quyết định cách chức, cho thôi phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân đối với Trung tá Đặng Đình Đoàn - Phó trưởng Công an phường Sông Bằng (TP Cao Bằng). Trước đó, khoảng 22h30 ngày 28/4, Trung tá Đặng Đình Đoàn đang trực tại trụ sở thì nhận được tin báo qua điện thoại của ông Nguyễn Văn Mạnh (bác sĩ Bệnh viện 103 Cao Bằng) về việc bị một người đàn ông tên N. (làm việc tại tiệm cắt tóc) gọi điện thoại, nhắn tin lăng mạ, đe dọa. Khi đến tiệm cắt tóc thì có 6 người gồm 4 nam và 2 nữ đang đứng ở sân, ông Đoàn yêu cầu anh N. về Công an phường Đề Thám để giải quyết. Anh N. không đồng ý nên đã xảy ra cãi vã, xô xát. Do bức xúc trước thái độ và lời nói xúc phạm của một số người trong nhóm nên ông Đoàn đã thiếu kiềm chế, tát vào đầu chị Triệu Mùi K. và anh Phùng Đức N.. Ngay sau đó, tổ công tác của Công an phường Đề Thám đã kịp đến can ngăn, lập biên bản vụ việc. Đại úy công an chĩa súng vào nhân viên y tế: Ngày 13/11/2021, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Đại úy Nguyễn Duy Ngọ (SN 1990, đang công tác tại Công an huyện Lâm Hà) - người rút súng đe dọa nhân viên của Trung tâm y tế huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). Trước đó, đêm 11/11/2021, Đại túy Nguyễn Duy Ngọ nhận được chỉ đạo của Công an huyện Lâm Hà đi công tác theo chuyên án ma túy ở xã Gia Lâm. Đến khuya hôm đó, nhận tin vợ báo việc con đầu lòng (mới 5 ngày tuổi) gặp vấn đề sức khỏe nguy cấp, ông Ngọ liền báo cáo cấp trên rồi lái xe về đưa con đi cấp cứu. Đến cổng số 1 của Trung tâm Y tế Đức Trọng thì cổng đã đóng, ông Ngọ đưa vợ con đến cổng số 2. Khi nhân viên bảo vệ yêu cầu khai báo y tế, do mất bình tĩnh, ông Ngọ đã có lời lẽ qua lại với những người tại đây. Vào đến sảnh khu cấp cứu, khi các nhân viên y tế nhắc nhở việc đeo khẩu trang, ông Ngọ tiếp tục quát tháo, chửi mắng. Dù được can ngăn nhưng cán bộ công an này vẫn rút khẩu súng ngắn chĩa về 2 nhân viên y tế. Công an phường dí roi điện vào người thanh niên bị còng tay ở Quảng Nam: Ngày 4/10/2021, đại tá Lê Trung Hai, Trưởng Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã ban hành quyết định đình chỉ công tác đối với Đại úy Trần Đình Định - cán bộ Công an phường Vĩnh Điện có hành vi dí roi điện vào người thanh niên bị còng tay. Trong khi đó, xác minh bước đầu cho thấy đây chỉ là hình thức "hù dọa" trong quá trình lấy lời khai vì nam thanh niên ngoan cố không chịu hợp tác. >>> Xem thêm video: Cách chức 3 trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai. Nguồn: ĐTHĐT.

