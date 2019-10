Tài xế Maybach S650 tự xưng là “lái xe Bộ trưởng Bộ Công an” đánh người: CA nói gì?

(Kiến Thức) - Công an phường Láng Hạ đã điều tra làm rõ việc tài xế Maybach S650 đánh người tự xưng “lái xe Bộ trưởng Bộ Công an”. Theo lời khai ban đầu của tài xế này, bản thân anh ta không có bất kỳ quan hệ và không phải là lái xe của Bộ trưởng Bộ Công an.

Liên quan vụ việc tài xế Maybach S650 tự xưng là “lái xe Bộ trưởng Bộ Công an” đánh người”, trao đổi với PV, đại diện Công an phường Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, vào khoảng 15h ngày 15/10, anh Lê Sinh Tuấn (SN 1977, trú tại số 1 ngõ 45 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ) đến Công an phường trình báo về việc bị một thanh niên tự xưng lái xe của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đánh gây thương tích tại ngõ 47 Nguyên Hồng.



Công an phường Láng Hạ đã tiến hành xác minh, đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ.

Qua làm việc, anh Lê Sinh Tuấn xác định Phạm Quốc Nam Anh (SN 1985, trú tại 42 ngõ 26 Kim Hoa, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội; nghề nghiệp tự do) là người đánh mình tại ngõ 47 Nguyên Hồng.

Thông tin vụ việc trên được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đối tượng Phạm Quốc Nam Anh khai nhận do mâu thuẫn khi tham gia giao thông, anh ta đã dùng tay chân đánh gây thương tích cho anh Tuấn tại ngõ 47 Nguyên Hồng. Bản thân Nam Anh không có bất kỳ quan hệ và không phải là lái xe của Bộ trưởng Bộ Công an.

Trước đó, chiều 15/10, một số tài khoản Facebook đăng tải thông tin anh Lê Sinh Tuấn, cư trú tại ngõ 47 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội bị một người đàn ông tự xưng là lái xe của Bộ trưởng (Bộ công an) hành hung.

Cụ thể, nickname T.T chia sẻ rằng sau khi anh Tuấn đi vào ngõ thì một người đàn ông đi xe Maybach , trị giá khoảng 10 tỷ, đỗ xe chắn ở ngõ. Anh Tuấn góp ý nhắc nhở thì người đàn ông trên xe sang này nói rằng: "Bố mày là tài xế của Bộ trưởng CA" và lao vào đánh xé áo anh Tuấn trước mặt tất cả hàng xóm mà không ai dám vào can vì anh ta xưng là tài xế của Bộ trưởng Bộ Công an.

Sau khi xảy ra vụ việc, nickname T.T đã đưa anh Tuấn ra công an phường Láng Hạ để trình báo và xin cộng đồng mạng giúp xem nếu là tài xế của Bộ trưởng Bộ Công an thì có quyền đánh người không ? Và lý do gì anh ta đưa Bộ trưởng ra để doạ khi đánh anh dân".