Cô gái bị nhóm côn đồ xông vào tận đồn công an hành hung

(Kiến Thức) - Bị một nhóm người truy đuổi, cô gái lao xe thẳng vào trụ sở công an tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, một số đối tượng đã xông thẳng vào trụ sở công an và có một số hành vi quá khích với cô gái.

Ngày 23/11, nguồn tin từ công an tỉnh Thái Bình cho biết, các đơn vị chức năng đang làm rõ vụ việc một nhóm thanh niên truy đuổi một cô gái đến tận trụ sở công an tỉnh này để thực hiện các hành vi hành hung nạn nhân.



Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 11h30 ngày 19/11, chị Vũ Thị Thiện (26 tuổi) tự lái ôtô nhãn hiệu Kia morning, BKS Hà Nội lao vào trụ sở công an tỉnh Thái Bình. Ngay sau đó, một nhóm đối tượng đuổi theo cũng chạy vào sân công an tỉnh cùng với dao, kéo, gậy và có một số hành vi quá khích với cô gái.

Trụ sở Công an tỉnh Thái Bình.

Phát hiện sự việc trên, ngay lập tức đội cảnh sát 113 công an Thái Bình đã triển khai khống chế nhóm thanh niên quá khích. Nhóm nghi can được xác định là Phạm Ngọc Hải (31 tuổi, trú tại Vũ Thư, Thái Bình), Phạm Văn Cường (24 tuổi, trú tại Kiến Xương, Thái Bình) và Mai Xuân Nam (21 tuổi, trú tại Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Cảnh sát Thái Bình nhận định, thời điểm cô gái lao xe vào lánh nạn, cổng trụ sở công an đang mở để mọi người ra về sau giờ làm việc buổi sáng. Sự việc diễn ra bất ngờ và diễn biến nhanh nhưng cảnh sát vẫn kịp khống chế các nghi can. Hiện nhóm nghi can trên đang bị tạm giữ để điều tra các hành vi vi phạm pháp luật.

Bước đầu, cảnh sát xác định, chị Vũ Thị Thiện xuất phát từ Hà Nội lúc 8h sáng cùng ngày. Đến gần trưa, chị Thiện đến nhà một người đàn ông ở xã Vũ Hội (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Tại đây, giữa chị Thiện và gia đình người đàn ông này xảy ra mâu thuẫn. Chị Thiện lái xe ra về liền bị nhóm nghi can trên đuổi theo. Hoảng sợ, chị Thiện lái xe vào thẳng trụ sở công an tỉnh Thái Bình và xảy ra sự việc trên.

Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.