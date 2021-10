ĐBQH Hà Nội nói gì về thời gian học sinh quay lại trường?

ĐBQH Trần Thị Nhị Hà cho biết, Sở GD-ĐT Hà Nội đang xây dựng phương án cụ thể để đảm bảo việc đưa học sinh tới trường. Trong đó, thành phố đặt yêu cầu tổ chức thực hiện sao cho bảo đảm an toàn nhất cho các em học sinh.

Sáng 21/10, bên lề kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, Đại biểu Quốc hội Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết về một số vấn đề liên quan phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay, thời gian tới Hà Nội xem xét, nới lỏng tiếp các hoạt động nhưng sẽ phụ thuộc vào đánh giá cấp độ dịch để có thể nới lỏng các dịch vụ, hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội. Bà Trần Thị Nhị Hà cũng lưu ý yêu cầu quan trọng nhất là đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân.

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp.

Về việc cho học sinh đi học trở lại, bà Trần Thị Nhị Hà cho biết, hiện Sở GD-ĐT đang xây dựng phương án rất cụ thể để đảm bảo việc đưa học sinh tới trường. Trong đó, thành phố đặt yêu cầu tổ chức thực hiện sao cho bảo đảm an toàn nhất cho các em học sinh khi trở lại trường học.

Vấn đề tiêm vắc xin cho trẻ em, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội thông tin, thành phố đã có kế hoạch tiêm, tuy nhiên phải căn cứ vào chỉ đạo của Bộ Y tế về lứa tuổi, số lượng vaccine nhận được để có thể tổ chức triển khai.

"Chúng tôi hy vọng Bộ Y tế sớm có phân bổ vắc xin cũng như chỉ định lứa tuổi tiêm chủng để Hà Nội thực hiện. Ví dụ đặt lứa tuổi ưu tiên từ 12-18 tuổi, nhưng trong trường hợp vắc xin chưa đủ thì có thể tiêm trước lứa tuổi từ 16-18. Chúng tôi đang chờ chỉ đạo của Bộ Y tế".

Trả lời phóng viên về vấn đề “thẻ xanh COVID” - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đánh giá, " thẻ xanh COVID " rất quan trọng trong thời gian tới để khẳng định người dân "là chủ thể an toàn" có thể giao lưu đi lại. Khi cá nhân an toàn thì có thể tham gia những sinh hoạt và đây là vấn đề rất phù hợp với quốc tế khi chúng ta đưa ra điều kiện với cá nhân an toàn.

