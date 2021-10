Hành trình phá án: 22 ngày truy lùng đôi uyên ương giết người

Theo tài liệu điều tra, đêm 5/2/2021, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo phía trước căn nhà 26-28 Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có người đàn ông nằm bất động với vết thương ở vùng ngực trái, cạnh đó là chiếc xe máy. Nhận tin báo, công an nhanh chóng đến hiện trường. Nạn nhân cũng được xác định là Nguyễn Văn Lực (SN 1977, trú ở hẻm 153 Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang). Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân tử vong do vết đâm vào vùng ngực trái bằng vật sắc nhọn. Tại hiện trường công an tìm thấy chiếc xe máy màu đỏ của nạn nhân cùng đôi dép quai chéo màu đen và chiếc mũ bảo hiểm màu trắng có lưỡi trai nhãn hiệu Adidas, nghi vấn của hung thủ bỏ lại trước khi tẩu thoát. Tiến hành điều tra, một tổ công tác phối hợp giữa Phòng CSHS, Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an TP Nha Trang tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi, đồng thời thu thập thông tin về nạn nhân, kết hợp trích xuất hình ảnh từ camera nhà dân gần hiện trường. Hình ảnh trích xuất từ camera của người dân ở hai đầu hiện trường cho thấy, lúc 23h đêm, anh Nguyễn Văn Lực điều khiển xe máy BKS 79L5-1863 từ phía sau xe máy của hai người là nam và nữ, vài phút sau đó hai người này tăng tốc tẩu thoát rất nhanh. Theo lời khai của người nhà nạn nhân, anh Lực không có mâu thuẫn với ai nên công an loại trừ phương án trả thù. Sau nhiều ngày truy quét gần 200 camera quanh khu vực hiện trường, Công an xác định nam nghi can đi xe máy kiểu dáng Vario màu xanh, độ tuổi khoảng 25-30, cao khoảng 1m65, vóc dáng gầy, mặc áo dài tay và quần vải màu tối, đầu đội mũ bảo hiểm màu trắng có lưỡi trai. Nữ nghi can đi xe máy Honda Vision màu đỏ, độ tuổi khoảng 20-22, cao khoảng 1m50, vóc dáng nhỏ, mặc áo sơ mi màu tối, đầu đội mũ bảo hiểm màu đỏ, tóc nhuộm vàng và có thắt đuôi. Vụ trọng án xảy ra vào thời điểm nửa đêm, khi đường Ngô Đến vắng vẻ, hầu hết người dân đã ngủ, hình ảnh trên camera mờ nhòe không nhận diện được BKS xe máy của hai nghi can. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã xác định được hướng di chuyển của các nghi can. Theo đó, sau khi gây án, các đối tượng từ đường Ngô Đến chạy về hướng đường Phúc Sơn sau đó đến một công viên trên địa bàn. Tại đây, các đối tượng gọi người đến mang theo quần áo để thay đổi hòng tránh sự nhận diện. Sau khi "phác họa" được đặc điểm nhận dạng của các đối tượng, Công an đã in ra nhiều tờ rơi để chuyển đến tay người dân nhằm nhận được những thông tin phản ánh, tố giác. Lúc này, Công an cũng đã xác định được chủ nhân của chiếc xe Vario màu xanh BKS 79N2-836.34 mà nam nghi can điều khiển bỏ chạy là Kiều Duy Tiến (SN 2000, trú tại Tân Hòa, Vĩnh Trường, TP. Nha Trang). Tuy nhiên, sau nhiều lần Công an mời Tiến lên cơ quan điều tra để cung cấp thông tin thì người này né tránh. Cùng lúc, cơ quan điều tra nhận được nguồn cung cấp thông tin về nữ nghi can. Theo đó, người này là Trần Thị Mỹ Duyên (SN 1998, trú ở tổ 15, khu Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang) đang làm tiếp viên ở một quán bia trên địa bàn, sau khi xảy ra vụ án đã nhuộm lại màu tóc đen hòng tránh sự điều tra. Để tiếp cận nữ nghi an, Công an đã đóng giả là khách nhậu và tìm đến quán bia mà người này hoạt động. Sau một hồi tiếp cận, Công an xác định nữ nghi can có biểu hiện lạ, liên quan đến vụ án mạng. Lập tức xin ý kiến chỉ đạo và bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Mỹ Duyên khai nhận nam nghi can là Trần Quốc Dũng (SN 1997, trú ở 13 Đô Lương, phường Phước Tiến, TP Nha Trang). Theo đó, Dũng điều khiển xe máy BKS 79N2-836.34 đưa người yêu là Trần Thị Mỹ Duyên đi xe máy BKS 79N2-036.60 rời một quán nhậu ở nội thành Nha Trang, trở về nhà sau nhiều giờ đảm trách tiếp thị bia. Khi đang trên đường Ngô Đến thì anh Nguyễn Văn Lực đi xe máy từ phía sau vượt lên va chạm giao thông. Lúc này, hai bên lớn tiếng cãi vã, thách thức rồi cầm mũ bảo hiểm đánh nhau, ngay sau đó Dũng lấy con dao mang theo đâm anh Lực tử vong. Sau nhiều lần mời lên làm việc, Kiều Duy Tiến, chủ chiếc xe mà Dũng điều khiển cũng đã đến khai nhận về việc cho mượn xe nhưng lại không biết nơi Dũng đang lẩn trốn. Trong nhiều ngày, các mũi trinh sát đã tỏa đi khắp nơi để truy tìm tung tích của nghi can và xác đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà người thân ở một làng chài ven biển Đầm Môn Hạ, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh. Tiến hành tổ chức vây bắt, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ thành công đối tượng Trần Quốc Dũng vào sáng 28/2/2021. Cùng với việc ra quyết định tạm giữ hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang lập thủ tục để khởi tố bị can và tạm giam Trần Quốc Dũng về tội “Giết người”, Trần Thị Mỹ Duyên về tội “Che giấu tội phạm”, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ hành vi “Không tố giác tội phạm” của các đối tượng có liên quan. Được biết Trần Quốc Dũng là đối tượng có hai tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật” vừa mới mãn hạn tù vào ngày 25/12/2020. Nguồn: Gái xinh chết thảm vì từ chối quan hệ với kẻ khát tình máu lạnh

Theo tài liệu điều tra, đêm 5/2/2021, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo phía trước căn nhà 26-28 Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có người đàn ông nằm bất động với vết thương ở vùng ngực trái, cạnh đó là chiếc xe máy. Nhận tin báo, công an nhanh chóng đến hiện trường. Nạn nhân cũng được xác định là Nguyễn Văn Lực (SN 1977, trú ở hẻm 153 Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang). Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân tử vong do vết đâm vào vùng ngực trái bằng vật sắc nhọn. Tại hiện trường công an tìm thấy chiếc xe máy màu đỏ của nạn nhân cùng đôi dép quai chéo màu đen và chiếc mũ bảo hiểm màu trắng có lưỡi trai nhãn hiệu Adidas, nghi vấn của hung thủ bỏ lại trước khi tẩu thoát. Tiến hành điều tra, một tổ công tác phối hợp giữa Phòng CSHS, Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an TP Nha Trang tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi, đồng thời thu thập thông tin về nạn nhân, kết hợp trích xuất hình ảnh từ camera nhà dân gần hiện trường. Hình ảnh trích xuất từ camera của người dân ở hai đầu hiện trường cho thấy, lúc 23h đêm, anh Nguyễn Văn Lực điều khiển xe máy BKS 79L5-1863 từ phía sau xe máy của hai người là nam và nữ, vài phút sau đó hai người này tăng tốc tẩu thoát rất nhanh. Theo lời khai của người nhà nạn nhân, anh Lực không có mâu thuẫn với ai nên công an loại trừ phương án trả thù. Sau nhiều ngày truy quét gần 200 camera quanh khu vực hiện trường, Công an xác định nam nghi can đi xe máy kiểu dáng Vario màu xanh, độ tuổi khoảng 25-30, cao khoảng 1m65, vóc dáng gầy, mặc áo dài tay và quần vải màu tối, đầu đội mũ bảo hiểm màu trắng có lưỡi trai. Nữ nghi can đi xe máy Honda Vision màu đỏ, độ tuổi khoảng 20-22, cao khoảng 1m50, vóc dáng nhỏ, mặc áo sơ mi màu tối, đầu đội mũ bảo hiểm màu đỏ, tóc nhuộm vàng và có thắt đuôi. Vụ trọng án xảy ra vào thời điểm nửa đêm, khi đường Ngô Đến vắng vẻ, hầu hết người dân đã ngủ, hình ảnh trên camera mờ nhòe không nhận diện được BKS xe máy của hai nghi can. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã xác định được hướng di chuyển của các nghi can. Theo đó, sau khi gây án, các đối tượng từ đường Ngô Đến chạy về hướng đường Phúc Sơn sau đó đến một công viên trên địa bàn. Tại đây, các đối tượng gọi người đến mang theo quần áo để thay đổi hòng tránh sự nhận diện. Sau khi "phác họa" được đặc điểm nhận dạng của các đối tượng, Công an đã in ra nhiều tờ rơi để chuyển đến tay người dân nhằm nhận được những thông tin phản ánh, tố giác. Lúc này, Công an cũng đã xác định được chủ nhân của chiếc xe Vario màu xanh BKS 79N2-836.34 mà nam nghi can điều khiển bỏ chạy là Kiều Duy Tiến (SN 2000, trú tại Tân Hòa, Vĩnh Trường, TP. Nha Trang). Tuy nhiên, sau nhiều lần Công an mời Tiến lên cơ quan điều tra để cung cấp thông tin thì người này né tránh. Cùng lúc, cơ quan điều tra nhận được nguồn cung cấp thông tin về nữ nghi can. Theo đó, người này là Trần Thị Mỹ Duyên (SN 1998, trú ở tổ 15, khu Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang) đang làm tiếp viên ở một quán bia trên địa bàn, sau khi xảy ra vụ án đã nhuộm lại màu tóc đen hòng tránh sự điều tra. Để tiếp cận nữ nghi an, Công an đã đóng giả là khách nhậu và tìm đến quán bia mà người này hoạt động. Sau một hồi tiếp cận, Công an xác định nữ nghi can có biểu hiện lạ, liên quan đến vụ án mạng. Lập tức xin ý kiến chỉ đạo và bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Mỹ Duyên khai nhận nam nghi can là Trần Quốc Dũng (SN 1997, trú ở 13 Đô Lương, phường Phước Tiến, TP Nha Trang). Theo đó, Dũng điều khiển xe máy BKS 79N2-836.34 đưa người yêu là Trần Thị Mỹ Duyên đi xe máy BKS 79N2-036.60 rời một quán nhậu ở nội thành Nha Trang, trở về nhà sau nhiều giờ đảm trách tiếp thị bia. Khi đang trên đường Ngô Đến thì anh Nguyễn Văn Lực đi xe máy từ phía sau vượt lên va chạm giao thông. Lúc này, hai bên lớn tiếng cãi vã, thách thức rồi cầm mũ bảo hiểm đánh nhau, ngay sau đó Dũng lấy con dao mang theo đâm anh Lực tử vong. Sau nhiều lần mời lên làm việc, Kiều Duy Tiến, chủ chiếc xe mà Dũng điều khiển cũng đã đến khai nhận về việc cho mượn xe nhưng lại không biết nơi Dũng đang lẩn trốn. Trong nhiều ngày, các mũi trinh sát đã tỏa đi khắp nơi để truy tìm tung tích của nghi can và xác đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà người thân ở một làng chài ven biển Đầm Môn Hạ, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh. Tiến hành tổ chức vây bắt, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ thành công đối tượng Trần Quốc Dũng vào sáng 28/2/2021. Cùng với việc ra quyết định tạm giữ hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang lập thủ tục để khởi tố bị can và tạm giam Trần Quốc Dũng về tội “Giết người”, Trần Thị Mỹ Duyên về tội “Che giấu tội phạm”, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ hành vi “Không tố giác tội phạm” của các đối tượng có liên quan. Được biết Trần Quốc Dũng là đối tượng có hai tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật” vừa mới mãn hạn tù vào ngày 25/12/2020. Nguồn: Gái xinh chết thảm vì từ chối quan hệ với kẻ khát tình máu lạnh