Hành trình phá án: Tiếng súng AK xé toạc rừng xanh của gã người rừng

Theo tài liệu điều tra, Ma Seo Chứ, sinh năm 1954, trong một gia đình đông con và là người thuộc đồng bào dân tộc Mông sống ở Phìn Chư 1, xã Nàn Sín, Bắc Hà, tỉnh Lào Cai nhưng Chứ lại được ăn học hơn nhiều người. Từ nhỏ Chứ tỏ ra là cậu bé thông minh, sáng dạ nên được cha mẹ cho ăn học đầy đủ. Khi lớn lên, Chứ trở thành người biết nhiều chữ nhất bản làng. Chứ lớn lên giữa núi rừng, đi rừng thạo như lòng bàn tay, kinh nghiệm săn thú giỏi nhất bản làng. (Ảnh minh họa). Năm 1976, khi Chứ tròn 20 tuổi đã lên xã viết đơn gia nhập bộ đội và lên đường nhập ngũ. Trở về sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, Chứ cùng bà con, bộ đội tham gia cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc những năm 1979. Trở về sau khi chiến tranh kết thúc, Chứ được mời làm phó chủ tịch xã Nàn Sín, huyện Bắc Hà, Lào Cai, quản lý nhiều công việc của chính quyền cơ sở lúc đó. Là người thông minh lại có nhiều thời gian huấn luyện trong quân ngũ, Chứ đã thể hiện được nhiều tư chất của người cán bộ có tài. Công việc của một cán bộ xã đã giúp đời sống của gia đình Chứ rất ổn định. Năm 1985, lãnh đạo huyện Bắc Hà muốn đào tạo Chữ trở thành một cán bộ nguồn để gây dựng cơ sở tại địa phương và Chứ được cơ cấu lên chức Chủ tịch xã nhưng đã từ chối. Chữ nhận chức xã đội trưởng Nàn Sín theo ý nguyện. Những tưởng cuộc sống ổn định với Chứ nhưng vào tháng 9/1990, một sự việc đã xảy ra thay đổi cuộc đời Chứ. Khoảng hơn 10h một đêm tháng 9/1990, khi đám cúng ma nhà hàng xóm xong xuôi, Chứ bước vào tới cổng thì thấy một dáng người đang đứng trước cửa nhà. Chứ hỏi ai đấy nhưng người kia không lên tiếng. Nghĩ rằng, có thể là người xấu đang định vào nhà ăn trộm, Chứ chạy lại gần và tát mạnh vào mặt người kia. Dù bị tát kẻ lạ mặt bỏ chạy nhưng vẫn không nói câu nào. Tối hôm đó, Chứ thức cả đêm để đề phòng. Khi nói chuyện với người nhà, Chứ mới biết kẻ lạ mặt đó chính là thầy phù thủy chuyên làm lễ ma khô rất mưu mẹo nên sẽ bị trả thù. Không suy nghĩ nhiều, Chứ xách súng AK và lựu đạn đem trả cho công an huyện trước khi bỏ trốn lên rừng. Do lo lắng, sau khi trả vũ khí cho công an, Chứ thu xếp hành lý, dặn dò vợ con rằng sẽ lên nương lúa ở, sau đó, Chứ biến mất vào rừng già. Người nhà khi đó cứ nghĩ chỉ một vài ngày Chứ sẽ quay trở về nên ngày nào cũng mang cơm và đồ dùng lên lán dù khu lán cách nhà 15km. Tuy nhiên, sau thời gian dài, người nhà bắt đầu ngờ vực với việc, Chứ bỗng nhiên bỏ lên rừng sống và khó hiểu trước hành động bất bình thường này. Mọi người khi đó nghĩ, Chứ đã bị ma làm. Sau nhiều lần khuyên răn không thành, ông Ma Seo Vàng (bố Chứ) đã khuyên vợ Chứ mời các thầy cúng nổi tiếng trong vùng đến cúng trừ ma nhưng Chứ nhất quyết không về. Do Chứ không chịu về nên mọi người tập trung bắt trói Chứ đưa về nhà. Buổi trừ tà sau đó được diễn ra nhưng càng nói về việc mình không hề bị ma nhập, người nhà càng không tin. Chứ quyết định sau khi cúng xong sẽ bỏ hẳn lên rừng để sinh sống. Ngày thứ 3 của lễ cúng trừ ma, nhân lúc mọi người ngủ say, Chứ bỏ trốn khỏi nhà. Chứ không quay lại khu lán mà trước đã ở do sợ người nhà vây bắt mà băng qua những cánh rừng của huyện Simacai để tìm đến khu rừng già thuộc xã Thanh Bình (huyện Mường Khương). Tại đây, Chứ phải tự tìm kiếm thức ăn, nuôi sống bản thân. Chứ sống lang thang dọc theo sông Chảy giáp ranh huyện Simacai và Mường Khương. Địa điểm trú ngụ của Chứ đều là những vách đá cheo leo trên núi cao, dễ quan sát và khó khăn để trèo lên. Ở trong rừng, nguồn sống của Chứ chủ yếu là củ mài và các hoa quả dại, lấy mộc nhĩ phơi khô và mang xuống các chợ bản bán trao đổi thực phẩm và những đồ dùng để sinh hoạt. Cuộc sống của Chứ cứ diễn ra năm này qua năm khác như vậy. Từ năm 1990 đến 1997, sau mỗi lần đi chợ, Chứ ngay lập tức trở lại rừng. Nhưng những đêm mưa rừng khiến Chứ cảm thấy cô quạnh và nhớ người thân. Sau đó, đầu năm 1997, Chứ quyết định về thăm nhà nhưng không còn ai ở đó. Thôn bản đã di chuyển đến vùng đất mới. Nghĩ rằng, gia đình đã chuyển về Bảo Yên sinh sống nên Chứ theo đường rừng tìm về Bảo Yên nhưng cũng không có tin tức của người thân. Chứ lại quay về xã Thanh Bình. Chiều 28/7/1997, Chứ qua xã Tả Thàng, huyện Mường Khương, do nạn trộm cắp trâu bò xảy ra nhiều nên Chứ bị khả nghi. Khi về trụ sở xã Tả Thàng để điều tra về thân nhân và lai lịch, Chứ khai tên giả là Sùng Lừ ở huyện Bắc Hà, không có nhà cửa vợ con. Do chưa thể xác minh lai lịch nên chính quyền quyết định giữ Chứ ở trụ sở thêm một ngày và bố trí 4 dân quân trông coi cùng một khẩu súng AK. Khoảng 3-4h sáng 29/7/1997, khi lực lượng dân quân mệt sau đêm thức trắng, Chứ tự mở trói và lấy khẩu súng AK để chạy chốn. Khi Chứ lấy súng và đi ra cửa, lực lượng canh gác bật dậy, Chứ dùng khẩu AK và bắn lên trần nhà một phát đạn sau đó tẩu thoát vào rừng sâu. Sau khi trốn khỏi xã Tà Thàng, Chứ tìm đến các hang đá thuộc xã Thanh Bình, huyện Mường Khương lẩn trốn, sinh sống và không đến các phiên chợ ở xã Tà Thàng mà đến các chợ ở địa phương khác. Tháng 8/1998, người dân khi đi rừng, phát hiện một người đàn ông đang đốt lửa và phơi quần áo trong hang Khỉ. Nhận được tin báo, Công an huyện Mường Khương đang có một tổ công tác tại xã Thanh Bình nên đã truy lùng đối tượng trong rừng Khỉ. Khi đến gần hang Khỉ, phát hiện một người đàn ông đang ngồi ăn cơm. Người đàn ông ấy chính là Ma Seo Chứ. Khi nghe tiếng hô của một cán bộ trong tổ công tác, Chứ liền vác khẩu súng lên và bắn liên hồi và làm cho đồng chí Tráng Sín Trà - Trưởng Công an xã Thanh Bình ra đi mãi mãi. Nghe thấy tiếng súng các mũi trinh sát liền rút quân xuống phía dưới rồi cử người về huyện báo cáo. Lực lượng Công an huyện Mương Khương lúc đó đã ngay lập tức huy động toàn bộ lực lượng để truy bắt Ma Seo Chứ. Khi lực lượng công an lên tới Hang Khỉ nơi trú ngụ của Chứ thì chỉ thấy đống tro vẫn còn lửa cùng chiếc lán nhỏ. Sau khi bắn, thấy người đồng chí Trà nẩy ra lên hai lần Chứ biết rằng người đó đã bị trúng đạn đã quay trở lại hang. Biết rằng Hang Khỉ đã bị lực lượng công an phát hiện không thể lẩn trốn được nữa nên Chứ đã ngay lập tức thu dọn đồ dùng rồi bỏ đi nơi khác. Chính vì vậy mà khi lực lượng công an huyện đến truy bắt, Chứ đã bỏ đi từ khá lâu trước đó. Sau lần bị truy bắt hụt này Chứ đã tìm lên khu vực đồi núi thuộc huyện Si Ma Cai để lẩn trốn… Sau quá trình rà soát, điều tra, lực lượng Công an xác định đối tượng gây án là Ma Seo Chứ nhưng truy bắt vô cùng phức tạp bởi địa hình rừng sâu, núi cao, đối tượng thông thuộc địa bàn. Từ năm 2000 đến 2008, bất cứ khi nào nghe được tin người dân thông báo về đối tượng Chứ, lực lượng công an lại lên đường. Hàng nghìn lượt cán bộ công an, dân quân… tham gia truy bắt nhưng đều thất bại. Sau lần bị truy bắt huy, Chứ tìm lên khu vực đầu núi huyện Si Ma Cai để lẩn trốn. Cuộc sống của Chứ vẫn diễn ra trong âm thầm và bí mật trong rừng sâu. Sống tác biệt với thế giới bên ngoài làm bạn với muông thú hoang dã khiến sức sống của Chứ trở nên rất mạnh mẽ. Chứ từng nhiều lần Chứ đã một mình đánh nhau với gấu trong rừng xanh không ít lần chết đi sống lại. Chứ cũng nhiều lần bị các loại rắn cực độc cắn nhưng vẫn thoát chết thần kỳ với biện pháp chữa trị lạ lùng. Vì quá am hiểu địa bàn rừng núi mà trong suốt hai mươi năm Chứ đã thoát khỏi rất nhiều lần truy bắt của lực lượng Công an. Ngày 31/1/2010, trên đường đi chợ mua thực phẩm về, Chứ bị người dân huyện Si Ma Cai phát hiện. Trưởng công an xã Thào Chư Phìn Sùng A Dín cử người báo UBND xã để xin thêm lực lượng và cùng dân bản lần theo dấu “người rừng”. Khi bị chặn bất ngờ, Chứ rút dao chém ông Dín. Đề phòng từ trước nên Dín đã tránh được nhát dao chí mạng. Đúng lúc này, lực lượng huy động của UBND xã Thào Chư Phìn tới ứng cứu, quật ngã và bắt sống Chứ. Ngày 1/3/2010, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã đưa Ma Seo Chứ (SN 1954), ra xét xử. Tòa đã tuyên Chứ án chung thân vì các tội giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành công vụ. Những tháng ngày sống hoang dã của "Người rừng" này kể từ đó đã chấm dứt. "Dẫu vẫn phải sống xa gia đình, không được hàng ngày nhìn thấy con cháu lớn lên nhưng đây là chốn bình yên của mình sau nửa đời người sống trong trốn chạy", Ma Seo Chứ đã nói như vậy khi trao đổi với báo chí vào năm 2019.

