Đầu năm về vãn cảnh chùa Ninh Tảo nổi tiếng đất Hà Nam

Chùa Ninh Tảo tọa lạc ở giữa cánhh đồng thuộc thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Hơn 10 năm qua, nơi đây nổi tiếng là đạo tràng sinh hoạt với các khóa lễ khóa giảng đông đảo và trang nghiêm. Sau mỗi khóa lễ tôi thường dạo bước trong khu vườn thiền chùa Ninh Tảo rộng rãi, ngắm nhìn các pho tượng uy nghiêm của chư Phật chư Bồ Tát, lắng lòng đọc từng câu kệ được ghi nơi bệ đá 32 pho ứng hóa hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngắm nhìn những khóm cây, hòn non bộ giả sơn, xa xa là những hồ nước và cây cầu rất nghệ thuật. Không gian chùa Ninh Tảo rộng rãi, nhiều cây xanh nhưng nhìn đâu cũng sạch sẽ, gọn gàng, thầm cám ơn bà con nơi chùa quê hàng ngày về giúp Thầy trang nghiêm cảnh Phật, tạo thêm nét đẹp cho cảnh quan quê hương... Tới chùa Ninh Tảo, bạn sẽ ấn tượng với màu xanh của cây cối vì Thầy trụ trì quý trọng môi trường, trân quý từng nhành cây, ngọn cỏ như chính hơi thở, lẽ sống của mình. Chùa Ninh Tảo không chỉ là thờ tự mà vốn là điểm nổi tiếng với người trẻ trong các khóa lễ, khoá tu dành cho giới Phật tử và đặc biệt là các bạn trẻ Đặc biệt vào mỗi cuối tuần, những ngày cuối năm, nơi đây bỗng thành điểm chụp ảnh tết thu hút lượng khách đột biến. Các bạn trẻ mặc áo dài, áo bà ba đến chụp ảnh tết. Thượng tọa Thích Đạo Duyệt chia sẻ, nhà chùa rất hoan hỷ và bất ngờ khi các bạn trẻ tìm đến chùa vào những ngày giáp tết và vui hơn nữa khi thấy các bạn mặc những bộ trang phục truyền thống của dân tộc. Dù vậy, Thầy trụ trì cũng mong rằng các bạn trẻ đến chụp ảnh tết mặc những trang phục phù hợp với không gian tín ngưỡng. Chùa Ninh Tảo trước đây chỉ là am nhỏ nằm giữa cánh đồng. Qua chiến tranh, chùa bị hư hỏng khá nhiều. Đến năm 2009, chùa được khôi phục lại. Tuy nhiên, phải đến năm 2011, chùa mới được xây dựng lại theo sự chủ trì tâm huyết của Đại đức Thích Đạo Duyệt và sự chung tay, góp sức của tăng ni, Phật tử xa gần để có diện mạo khang trang như hiện nay. Với tổng diện tích khoảng 10.000m vuông, chùa Ninh Tảo được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại mà không mất đi vẻ uy nghiêm, thanh tịnh. Chùa gồm các hạng mục chính như: tam bảo, nhà tổ, nhà giảng pháp, lầu chuông, lầu trống, hồ Quan Âm, hồ hoa súng, non bộ… Ngoài ra còn có bức tượng Phật niết bàn được đặt ở vị trí trang trọng trong khuôn viên.

