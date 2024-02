Người dân Hà Nội nô nức đi lễ đầu năm cầu chúc may mắn

Mùng 1 Tết Nguyên đán, đông đảo người dân đi lễ tại chùa Quán Sứ - Hà Nội. Từ xa xưa đến nay, đi lễ đền, lễ chùa đầu năm mới đã trở thành nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam cũng như người dân Hà Nội. Bà Thanh Huyền (ngụ quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: "Hàng năm, vào mùng 1 Tết, tôi đều đến chùa Quán Sứ lễ Phật, cầu bình an, may mắn sức khỏe cho gia đình. Sau khi đi lễ, tôi cùng gia đình du xuân và tận hưởng không khí ngày đầu năm mới". Ai cũng thành tâm lễ Phật cầu cho mọi người trong gia đình một năm mới an lành, gặp nhiều điều may mắn. Để đảm bảo phòng chống cháy nổ, năm nay chùa Quán Sứ đã yêu cầu mỗi người dân chỉ thắp 1 nén hương và không đốt vàng mã. Người dân thành tâm lễ bái. Đền Ngọc Sơn cũng là địa điểm được người dân Hà Nội lựa chọn để cầu bình an cho năm mới. Bà Vũ Thị Thân (ngụ tại phố Hàng Bè - Hà Nội) chia sẻ: "Cứ mỗi sáng mùng 1 Tết, sau khi hoàn thành việc gia đình, mọi thành viên nhà tôi đều cùng nhau đến chùa để cầu chúc một năm mới bình an, nhiều sức khỏe". Đền Ngọc Sơn với dòng người tấp nập vào lễ bái.

