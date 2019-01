Tình người miền Tây trong vụ container tông nhiều xe máy ở Long An

(Kiến Thức) - Ngay khi chiếc container tông nhiều xe máy ở Long An gây tai nạn thảm khốc, nhiều người dân địa phương, người đi đường xuôi ngược các tỉnh miền Tây đã chung tay đưa người bị nạn đi cấp cứu, giữ gìn tài sản cho các nạn nhân.

container tông nhiều xe máy ở Long An quá thảm khốc, anh Đặng Trường Giang (ngụ xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) luôn thốt lên câu “tai nạn ghê gợn như trong phim kinh dị”. Hiện trường vụ tai nạn container tông hàng loạt xe máy ở Long An chiều 2/1. Suốt đêm qua không ngủ vì ám ảnh vụquá thảm khốc, anh Đặng Trường Giang (ngụ xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) luôn thốt lên câu “tai nạn ghê gợn như trong phim kinh dị”.

Thời khắc xe container lao lên "ủi" nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ.

Chiếc container chỉ dừng lại khi đến dốc cầu Bến Lức (cách hiện trường 150m), còn dính chặt 3 xe máy dưới gầm. Anh Giang là một trong rất nhiều người dân địa phương và người đi đường xuôi ngược các tỉnh miền Tây đã xuyên suốt cứu giúp những nạn nhân của vụ tai nạn container tông hơn 20 xe máy dừng đèn đỏ trên QL1 tại ngã tư Bình Nhựt (xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) vào chiều qua (2/1).

“Tôi đang làm việc ở bãi cát gần chân cầu Bến Lức (cách ngã tư Bình Nhựt 150m) thì chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng, xe đầu kéo container từ hướng Tiền Giang về TP HCM lao vào hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Chiếc container tiếp tục lao về hướng chân cầu Bến Lức rồi mới dừng lại, phía dưới gầm đầu xe còn dính chặt 3 xe máy biến dạng”, anh Giang bàng hoàng kể lại.

Nhiều người chạy xe ôm, buôn bán hàng rong ngay ngã tư và người dân xung quanh đưa hàng chục người bị thương vào bệnh viện cấp cứu. Không chút chần chừ, anh Giang cùng nhiều người chạy xe ôm, buôn bán hàng rong ngay ngã tư và người dân xung quanh đã lao ra hô hoán nhau dìu, ẵm, chặn xe... để đưa hàng chục người trong tình trạng thương tích đầy mình vào bệnh viện huyện Bến Lức cấp cứu. Những nạn nhân tử vong tại chỗ thì được người dân lấy chiếu, áo mưa... che lại.

Nhiều người khác đã thu nhặt hành lý, tư trang, balô, ví tiền, tài sản... của các nạn nhân gom lại để chung vào những chiếc xe đang nằm chồng lên nhau tại hiện trường trước khi lực lượng chức năng có mặt.

Đến khuya cùng ngày, sau khi lực lượng công an khám nghiệm xong, người dân địa phương đã bất chấp mưa lạnh do ảnh hưởng bão số 1 cùng chung tay dọn dẹp hiện trường, hướng dẫn phương tiện lưu thông qua QL1 an toàn.

Hành lý, tài sản của người gặp nạn được người dân thu gom lại để bàn giao lực lượng công an.

Sáng 3/1, PV Kiến Thức gặp anh Trần Quốc Lợi (31 tuổi, người chạy xe ôm ở Bến Lức), một trong những người dân cùng lực lượng chức năng khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

“Đang đậu xe gần hiện trường thì tai nạn xảy ra. Tôi vứt chiếc xe “câu cơm” rồi nhào ra hiện trường, chặn xe cầu cứu người đi đường chung tay hỗ trợ. Tôi và nhiều người khác liên tục bồng bế các nạn nhân đầy thương tích lên xe ba gác chở đi bệnh viện cấp cứu”, anh Lợi kể lại.

Tuy nhiên, có một điều anh Lợi không muốn kể nhưng người dân ở hiện trường ai cũng biết đó là, khi đưa nạn nhân cuối cùng lên xe cứu thương, anh Lợi đã quyết đi theo xe để "giúp được gì thì giúp". Đến hơn 21h cùng ngày, anh Lợi mới trở về hiện trường tìm chiếc xe cà tàng của mình đi về nhà sau cả ngày không chạy được cuốc xe nào.

Tài xế lái xe đầu kéo container gây tai nạn kinh hoàng ở Long An đang bị tạm giữ để điều tra. Gần 0h rạng sáng nay 3/1, tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) đã đến trình diện tại Công an huyện Bến Lức. Hiện tài xế này đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Trong cuộc họp kết thúc lúc 23h khuya qua 2/1, Ban ATGT tỉnh Long An cho biết đến thời điểm này có 4 người tử vong (3 người chết tại hiện trường, 1 người chết tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An) và 18 người khác bị thương.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ yêu cầu phải kiểm tra rõ thêm hành trình của tài xế ngay cả trước khi điều khiển xe để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin từ Sở GTVT tỉnh Long An, tài xế Hiếu lái xe cho công ty TNHH Thạnh Đức (xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức), cách khu vực xảy ra tai nạn hơn 1km. Giám sát hành trình cho thấy, chiếc xe đầu kéo container xuất phát từ phường 6, thành phố Tân An (tỉnh Long An) và đến ngã tư Bình Nhựt thì gây tai nạn.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, xe đầu kéo gây tai nạn mang BKS 62C-043.48 nhãn hiệu Hyundai HD700, sản xuất năm 2015 tại Hàn Quốc. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 30/3/2018 và hạn kiểm định đến 29/3/2019.