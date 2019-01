Tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở Long An đối diện mức án nào?

Ngày 3/1, Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An) - người gây ra vụ tai nạn container kinh hoàng.

Trước đó, vào chiều 2/1, Hiếu điều khiển xe container tông vào nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Bình Nhựt, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, khiến 4 người chết và 18 người bị thương.