Đập phá, đốt xe trụ sở UBND Bình Thuận: 17 người bị truy tố

Ngày 4/7, Viện KSND TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đã tống đạt cáo trạng truy tố 7 bị can gồm Nguyễn Văn Minh (52 tuổi), Nguyễn Đình Vụ (41 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (26 tuổi), Nguyễn Phương Đông (24 tuổi), Nguyễn Văn Mạnh (24 tuổi), Nguyễn Minh Hải (17 tuổi) và Trần Thị Ngọc (50 tuổi, tất cả cùng ngụ TP Phan Thiết) về hành vi gây rối trật công cộng trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận hồi tháng 6 vừa qua.

Theo cáo trạng của VKSND TP Phan Thiết, vào khoảng 17h ngày 10/6, một nhóm người đã tụ tập và di chuyển quanh khu vực chợ TP Phan Thiết rồi kéo qua trước cổng trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận trên đường Hải Thượng Lãn Ông để hô khẩu hiệu phản đối về dự luật đặc khu kinh tế.

Tại đây, một số người quá khích đã kích động và xúi giục những người đứng xem dùng gạch đá tấn công lực lượng công an đang làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự.

Đến khoảng 21h cùng ngày, vụ việc trở nên phức tạp khi có rất đông người tham gia xô ngã cổng, đập vỡ vọng gác bảo vệ, dùng gạch đá ném vào bên trong trụ sở UBND Bình Thuận và tấn công lực lượng công an. Trong đó có một số đối tượng đã đốt xe trước trụ sở UBND tỉnh và Sở Kế hoạch đầu tư Bình Thuận.

Lực lượng công an phải dùng đạn khói và công cụ hỗ trợ để trấn áp các đối tượng gây rối trên. Vụ việc kéo dài đến rạng sáng hôm sau, lực lượng công an mới bắt giữ nhiều đối tượng và ổn định được tình hình.

Nhiều ôtô bị người quá khích đốt cháy trong sân trụ sở Cảnh sát PCCC của Công an tỉnh Bình Thuận (xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình) trong ngày 11/6. Đến khoảng 20h ngày 11/6, một nhóm các đối tượng quá khích, trong đó có 7 bị can trên tiếp tục đến khu vực cổng UBND Bình Thuận chửi bới, hò hét, dùng gạch đá bom xăng ném vào trụ sở UBND và hành hung lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại đây. Cùng lúc này có hàng trăm người dân hiếu kỳ đến xem dẫn đến tình hình an ninh trật tự càng thêm hỗn loạn. Vụ việc khiến lực lượng công an phải dùng pháo sáng, hơi cay trấn áp những người quá khích mới ổn định lại trật tự.

Liên quan đến vụ gây rối tại Bình Thuận, ngày 4/7, Viện KSND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã tống đạt cáo trạng truy tố 10 bị can về các hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Đây là số bị can gây ra vụ mất ANTT nghiêm trọng tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong cũng trong 2 ngày 10 và 11/6.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 4 nghi can trong vụ đốt xe, chống người thi hành công vụ xảy ra tại trụ sở Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Phan Rí vào ngày 11/6.

CQĐT Công an tỉnh Bình Thuận nhận định do tính chất và hậu quả nghiêm trọng của vụ án nên Công an Bình Thuận vẫn đang phân loại, sàng lọc các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.