TP HCM: Nửa tháng diễn ra World Cup, 182 người bị bắt vì cá độ

World Cup 2018, đến nay, Công an TP đã triệt phá 16 vụ, bắt 187 người, thu giữ 472 triệu đồng, 800 USD, 5 máy tính xách tay, 70 ĐTDĐ, 29 xe máy… liên quan đến hành vi cá độ bóng đá. Công an TPHCM triệt phá hàng chục vụ, bắt giữ 187 người cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi cá độ bóng đá. Ngày 3/7, Công an TP HCM cho biết, thực hiện kế hoạch tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn cá độ mùa2018, đến nay, Công an TP đã triệt phá 16 vụ, bắt 187 người, thu giữ 472 triệu đồng, 800 USD, 5 máy tính xách tay, 70 ĐTDĐ, 29 xe máy… liên quan đến hành vi cá độ bóng đá.

Điển hình là vụ Phòng CSHS (PC45, Công an TPHCM) phối hợp Công an quận 3 ập vào quán cà phê “Pleiku phố” trên đường Hoàng Sa (phường 9, quận 3) bắt quả tang 18 người tổ chức, tham gia cá độ. Tại đây, Công an thu giữ gần 100 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Qua điều tra, nhà chức trách xác định đường dây cá độ này do đối tượng Mai Quốc Nam (36 tuổi, ngụ quận 3) tổ chức. Từ khi giải bóng đá World Cup 2018 bắt đầu, Nam dùng trang mạng cá độ bóng đá “bong88.com” tổ chức cho hàng trăm con bạc đến quán càphê “Pleiku phố” do Ngô Tấn An (27 tuổi, ngụ quậ Gò Vấp) làm chủ để cá độ.

Lãnh đạo PC45 cho biết sẽ liên tục ra quân đấu tranh phòng, chống tệ nạn, nhất là tệ nạn cá độ khi World Cup bước vào giai đoạn cuối.