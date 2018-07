Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương

(Kiến Thức) - Bộ Công an vừa trao các quyết định cho nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí với đại tá Bùi Ngọc Phi và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Thanh Chương, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương…

Ngày 2/7, tại Hải Dương, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố các Quyết định số 1910/QĐ-BCA ngày 9/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc cho nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Bùi Ngọc Phi, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và Quyết định số 3368/QĐ-BCA ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Vũ Thanh Chương, Phó Giám đốc CATP Hải Phòng, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương , kể từ ngày 1/7/2018.



Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Vũ Thanh Chương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương thay Đại tá Bùi Ngọc Phi nghỉ chế độ theo quy định.

Đại tá Vũ Thanh Chương - tân Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương.

Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Thành và Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đã ghi nhận, biểu dương những thành tích Công an tỉnh cũng như đại tá Bùi Ngọc Phi đã đạt được trong những năm qua. Các đồng chí lãnh đạo mong muốn đồng chí Bùi Ngọc Phi sau khi nghỉ hưu sẽ tiếp tục gắn bó, thường xuyên đóng góp kinh nghiệm của mình giúp Công an tỉnh hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển cùng chúc mừng Đại tá Vũ Thanh Chương được tín nhiệm giao phó trọng trách mới, Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương hứa sẽ tổ chức thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ, thống nhất trong tập thể cấp ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, phấn đấu hết mình cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng với sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo sự tin yêu trong nhân dân.