“Đạo chích” từ Quảng Ninh về Hải Dương, hàng loạt xe máy “bốc hơi“

Mới đây, Công an TP Hải Dương đã phối hợp với Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) bắt giữ được đối tượng Phạm Minh Tiến (SN 1993 ở Sơn Cao, Hòa An, Thái Thụy, Thái Bình)- kẻ đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại thành phố Hải Dương gây bức xúc dư luận khi đối tượng này đang mang tài sản trộm cắp ra Hạ Long tiêu thụ.



Theo tài liệu điều tra, từ cuối tháng 11/2020 đến 8/12, Tiến cùng một đối tượng khác trong nhóm thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Hải Dương.

Phạm Minh Tiến tại cơ quan công an.

Đáng chú ý, có thời điểm liên tiếp trong các ngày 5, 6, 8/12, Tiến và đối tượng đi cùng đã thực hiện liên tiếp 3 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Cụ thể, vào khoảng 18h40’ ngày 27/11, trộm cắp xe máy nhãn hiệu Honda Airblade màu đen bạc, BKS 34B1 – 314.00 tại trước cửa phòng trọ địa chỉ 4/6 Lê Nghĩa, Phường Tứ Minh; 21h ngày 5/12, trộm xe máy nhãn hiệu Honda Vision, màu nâu BKS: 04B2 – 075.89 tại 22 Trần Công Hiến, phường Bình Hàn; 19h ngày 6/12, trộm cắp xe Honda Vision, BKS 34B3 – 139.11 tại 3/53 Bùi Thị Cúc, phường Trần Phú; khoảng 18h45’ ngày 8/12, trộm cắp xe máy Yamaha Sirius BKS 34B3 – 492.10 tại trước cửa nhà số 27/10 Đỗ Ngọc Du, Phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương.

Thời gian thực hiện việc trộm cắp xe mày thường vào thời điểm cuối buổi chiều trong ngày, khi đó người dân thường dựng xe máy tại trước cửa nhà, ngoài ngõ để tranh thủ làm việc riêng như nấu cơm, mua hàng…nhiều người do chủ quan khi dựng xe không khóa cổ, khóa càng, từ đó các đối tượng sẽ lợi dụng tiếp cận, dùng Vam phá khóa sau đó lấy trộm xe máy của nạn nhân.

Tang vật vụ án.

Trước khi thực hiện hành vi, Tiến cùng đối tượng trong nhóm dùng xe máy đi từ Hạ Long, Quảng Ninh vể TP Hải Dương đề nghiên cứu địa bàn, khi phát hiện sơ hở, bọn chúng sẽ phối hợp thực hiện việc trộm cắp.

Một số hình ảnh vụ trộm cắp xe máy được camera an ninh ghi lại

Trong quá trình thực hiện, một đối tượng trong nhóm sẽ cảnh giới dựng xe gần vị trí tài sản trộm cắp, khi đó Tiến sẽ xuống đi bộ, tiếp cận dùng vam phá khóa, bẻ ổ khóa điện của xe và lấy trộm xe của nạn nhân. Sau khi thực hiện xong, cả hai cùng nhau đi ra Quảng Ninh tìm mối tiêu thụ. Tổng giá trị tài sản trong các vụ trộm ước tính trên 40 triệu đồng.

Được biết, Tiến là đối tượng từng có 1 tiền án cũng về tội trộm cắp xe máy vào năm 2017, vừa mới ra tù vào tháng 11/2019.

Vụ việc đang được CATP Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ.

