Tin nóng ngày 22/11: Ngủ cùng vợ, chủ cửa hàng bị đối tượng lạ mặt đâm chết

Phát hiện 74 khách dương tính ma túy trong bar SIX T Club: Ngày 22/11, tại Bình Dương, Công an thành phố Thuận An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bình Dương) kiểm tra hành chính quán bar SIX T Club tại Khu phố 4, phường An Phú và phát hiện 74/ 180 khách dương tính với các chất ma túy. Đại diện quán bar SIX T Club không xuất trình được hợp đồng lao động của 39 nhân viên, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các chai rượu ngoại hiệu Chivas 12, 18, Hennessy...Công an TP Thuận An đã tiến lập biên bản, tiếp tục xác minh, xử lý đối với 74 người dương tính với các chất ma túy.

Bắt nhóm chuyên trộm cắp tài sản của các công ty, nhà hàng: Ngày 22/11, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 3 đối tượng (2 đối tượng trú tại Đà Nẵng, 1 đối tượng quê Đắk Nông) để điều tra hành vi trộm cắp. 3 đối tượng này cùng Trịnh Quang Vũ, 26 tuổi trú ở tỉnh Đắk Lắk thực hiện trót lọt các vụ trộm cắp tài sản có giá trị khoảng 400 triệu đồng. Lợi dụng lúc nửa đêm về sáng, các đối tượng đi ô tô, xe máy quanh địa bàn các quận trong thành phố, khi phát hiện có sơ hở, chúng sẽ đột nhập để trộm cắp. Phê ma túy đá, đâm chết bạn nghiện: Sáng 22/1, Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Trọng (28 tuổi, quê Bình Dương) về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là Lưu Văn Quân (23 tuổi, quê Bình Dương), bạn nghiện của Trọng. Tối 20/11, Trọng, Quân cùng một số đối tượng khác lên chòi rẫy hoang trong vườn điều thuộc ấp Lam Sơn, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước để chơi ma túy đá. Khi phê ma túy đá, Trọng nhớ lại chuyện Quân hay nói “xóc” mình liền rút dao đâm liên tiếp vào chỗ hiểm của Quân khiến nạn nhân tử vọng tại chỗ. Đi ăn sáng về, vợ phát hiện chồng treo cổ tự tử: Sáng 22/11, chị N.T.N (SN 1972, trú tại số nhà 77 đường Quang Trung, thuộc Tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cùng 2 con trai đi ăn sáng. Sau khi trở về nhà thì phát hiện chồng là anh T.T.H (SN 1969) trong tư thế treo cổ trên gác. Ngay sau đó, chị N. cùng các con hô hoán người dân đến hỗ trợ đưa anh H. đi cấp cứu, tuy nhiên anh H. đã tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ… Ảnh: Infonet. Nhóm đối tượng xông vào nhà đánh người trọng thương: Ngày 22/11, Chủ tịch UBND xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ mâu thuẫn khiến một người đàn ông bị đánh trọng thương. Cụ thể, vào khoảng hơn 20h ngày 20/11, tại nhà anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1973, trú tại xóm Tân Trung, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê), do mâu thuẫn trước đó một nhóm đối tượng đã xông vào nhà. Tại đây, các đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát vào người và đầu anh Hùng. Tạm giữ tài xế xe ben quá tải húc xe CSGT: Ngày 22/11, Công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã tạm giữ tài xế Chế Văn Bò (42 tuổi, quê Đồng Tháp) – lái xe ben bỏ chạy và húc vào xe CSGT trên QL1 đoạn qua thành phố Biên Hòa vào ngày 20/11 để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Tại cơ quan công an, tài xế khai nhận, xe chở quá tải nên khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe đã cố tình lái xe bỏ chạy qua cầu Đồng Nai thuộc địa bàn TP.HCM, với suy nghĩ nếu chạy thoát sang địa phương khác sẽ không bị xử lý nữa. Hai chị em người giúp việc trộm cắp tài sản chủ nhà: Ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Nga (SN 1971; Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Trần Thu Hằng (SN 1981; Hợp Lý, Lý Nhân, Hà Nam) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo lời khai của các đối tượng, khoảng giữa tháng 10/2020, Nga đến làm giúp việc tại nhà của chị Q.A và biết chị Q.A có nhiều tài sản có giá trị nên đã bàn với em gái sẽ trộm cắp những tài sản đó. Từ ngày 30/10 đến ngày 6/11, các đối tượng đã 5 lần trộm cắp tài sản của chủ nhà với trị giá khoảng 71 triệu đồng. Phát hiện một số vật dụng áo quần, xe máy… dưới lòng sông Rào Trăng: Sáng 22/11, Ban chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền hoàn thành việc ngăn đập, nắn dòng chảy của sông Rào Trăng. Bước đầu lực lượng tìm kiếm phát hiện được một số vật dụng của các công nhân bị đất đá vùi lấp như áo quần, chiếu, xe máy. Việc này cho thấy khả năng cao các nạn nhân bị vùi lấp tại khu vực này nên công tác tìm kiếm cứu nạn đang được khẩn trương triển khai. Đối tượng phạm tội hình sự nguy hiểm trốn khỏi nhà tạm giam: Ngày 22/11, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang truy tìm Trần Nhạc (SN 1996, trú phường Phú Hậu, thành TP Huế, Thừa Thiên Huế) - đối tượng hình sự nguy hiểm đã trốn khỏi nhà tạm giam của công an huyện. Trước đó, khoảng 18h30 ngày 21/11, Trần Nhạc đã trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện. Đối tượng nói giọng Huế, cao 1m65, màu da ngăm đen, mặt gãy, hơi móm. Khi bỏ trốn Nhạc mặc quần bò xanh đen, áo phông cộc tay màu xám đen, cắt tóc đầu đinh. Ngủ cùng vợ, bị kẻ lạ mặt vào nhà đâm chết: Ngày 22/11, Công an huyện Đak Đoa và Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đang khẩn trương truy tìm hung thủ gây ra vụ án mạng tại thôn 1, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa. Trước đó, khoảng 20h20 ngày 21/11, ông Trương Bá Sơn (SN 1971, trú tại thôn 1, xã Tân Bình) cùng vợ đang ngủ trong cửa hàng tại làng Dur, xã Glar, huyện Đak Đoa bất ngờ một đối tượng nam giới cầm dao đột nhập vào đâm 1 nhát trúng ngực ông. Sau đó, đối tượng đã tẩu thoát. Do vết thương nặng, ông Sơn tử vong. Ảnh: Báo Gia Lai. >>> Mời độc giả xem clip TPHCM: Giải cứu thành công 3 nạn nhân bị kẻ ngáo đá khống chế

