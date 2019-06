“Đạo chích nhí” đột nhập công ty của Bộ Quốc phòng, trộm cắp ô tô

Sáng 14/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị xã Mỹ Hào vừa điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản của đối tượng Phạm Văn Đô (SN 27/3/2004, ở thôn Đồng Than, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).



Thông tin ban đầu vụ việc, vào ngày 3/6/2019, Công an thị xã Mỹ Hào đã nhận được đơn trình báo của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 165 của Bộ Quốc phòng (phường Bần Yên Nhân - Thị xã Mỹ Hào) về việc khoảng 0h cùng ngày, kẻ gian đã đột nhập công ty trộm cắp một chiếc xe ô tô Huyndai Getz BKS 30A-853.85 và đập vỡ kính 4 chiếc xe ô tô khác trong công ty để trộm cắp tài sản trong xe. Thiệt hại tài sản ước tính khoảng 250 triệu đồng.

Ngay khi nhận được đơn trình báo, Công an Thị xã Mỹ Hào đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với cơ quan điều tra khu vực I của Bộ Quốc phòng tiến hành các biện pháp điều tra. Thủ phạm là "đạo chích nhí" đột nhập công ty của Bộ Quốc phòng.

Đối tượng Đô và tang vật vụ án.

Với sự vào cuộc tích cực, Công an thị xã Mỹ Hào đã nhanh chóng làm rõ đối tượng Phạm Văn Đô, sinh năm 2004, ở Đồng Than - Yên Mỹ là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp và hủy hoại tài sản trên.

Cơ quan công an đã thu giữ 1 xe ô tô đối tượng đã trộm cắp cùng nhiều giấy tờ liên quan. Ngay sau đó, công an Thị xã Mỹ Hào đã tiến hành bàn giao "đạo chích nhí" cho cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng cùng tang vật để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Được biết, Phạm Văn Đô mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng là đối tượng lưu manh, trộm cắp chuyên nghiệp. Do ham chơi, lười học nên đối tượng đã bỏ học từ rất sớm. Đô có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản bị Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ xử 36 tháng án treo.

Theo lời khai của Đô, đối tượng này vào ban ngày thường đi quan sát tìm sơ hở, tối đến thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng thường nhằm vào sơ hở của các hộ dân sống ven đường và các xe ô tô để thiếu sự trông coi, sau đó đập vỡ kính để trộm cắp tài sản trong xe.