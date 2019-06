Hải Phòng: Phá tụ điểm cho thuê, bán thiết bị giúp gian lận thi cử

(Kiến Thức) -Tại nhà Thành thuê ở, lực lượng công an phát hiện hàng trăm thiết bị công nghệ cao nghi được dùng để phục vụ việc gian lận thi cử. Các khách hàng của Thành chủ yếu là học sinh, sinh viên của các trường trên địa bàn Hải Phòng.

Ngày 13/6, Công an TP Hải Phòng cho biết, sáng 12/6, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân) phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ - CATP đã phát hiện, triệt phá một tụ điểm chuyên cung cấp các thiết bị công nghệ cho học sinh, sinh viên nhằm mục đích gian lận trong các kỳ thi.



Thông tin ban đầu vụ việc, vào khoảng 10h ngày 12/6, các trinh sát phát hiện tại số nhà 59/36/84 đường Dân Lập, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, có một số thanh niên tụ tập với nhiều biểu hiện nghi vấn. Công an phường Dư Hàng Kênh đã đề nghị các đối tượng trên về trụ sở để làm việc.

Đối tượng Thành cùng tang vật vụ án bị lực lượng công an phát hiện.

Lực lượng công an cũng phát hiện thấy trong nhà số 59/36/84 đường Dân Lập, do Đào Trung Thành, SN 1992, thuê ở, "tập kết" hàng trăm thiết bị công nghệ cao nghi được dùng để phục vụ việc gian lận thi cử.

Qua kiểm tra, khám xét, Cơ quan công an đã thu giữ: 8 bộ tai nghe “siêu nhỏ” dạng hạt đậu; 17 bộ pin, 15 bộ tai nghe thường; 2 máy đọc thông tin; 10 dây cáp sạc cùng một số thiết bị công nghệ khác. Ngoài ra phát hiện trong người Thành lưu trữ 2 CMND; 2 thẻ sinh viên, 3 giấy phép lái xe và 32 phiếu gửi chuyển phát nhanh.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đào Trung Thành khai nhận tất cả số thiết bị trên mua từ nguồn trôi nổi về chế tạo và cho thuê với giá dao động từ 100.000-150.000 đồng/bộ mỗi ngày.

Các khách hàng của Thành chủ yếu là học sinh, sinh viên của các trường trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ việc gian lận thi cử . Những người có nhu cầu thuê sẽ đặt cọc bằng giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên…

Ngoài ra, Đào Trung Thành cũng sẵn sàng bán và hướng dẫn chi tiết cách sử dụng cho những người có nhu cầu mua.

Hiện cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số thiết bị công nghệ trên để tiếp tục điều tra xử lý.