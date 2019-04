Hai “đạo chích” đột nhập công ty thủy sản Cái Rồng cuỗm gần tỷ đồng

Ngày 29/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã tiến hành tạm giữ hình sự 2 đối tượng trộm cắp gần 1 tỷ đồng của Công ty cổ phần thủy sản Cái Rồng, huyện Vân Đồn.



Hai đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1986, trú tại 167 Trần Bình Trọng, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) và Phong A Ửng (tức Hoan, sinh năm 1990, trú tại xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, Quảng Ninh).

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra.

Thông tin ban đầu vụ việc, vào khoảng 2h ngày 24/4, 2 đối tượng này đã đột nhập vào Công ty cổ phần thủy sản Cái Rồng (thuộc thôn Đông Trung, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn) đục phá két sắt đựng tiền của công ty lấy trộm hơn 676 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an huyện Vân Đồn, Công an huyện Hải Hà tiến hành xác minh, điều tra, bắt giữ thủ phạm là Nguyễn Văn Minh và Phong A Ửng.

Quá trình đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận đã câu kết với 3 đối tượng người Trung Quốc để trộm cắp tài sản. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án và tiếp tục đấu tranh làm rõ nội dung liên quan.