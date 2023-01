Đang lấy lời khai nghi phạm đâm tử vong cán bộ công an

Ngày 7/1, Công an TP HCM đang phối họp với Công an quận Gò Vấp lấy lời khai Phạm Văn Đoan (SN 1986, quê Bình Dương). Đoan là nghi phạm dùng hung khí đâm khiến thượng úy L.T.D. (SN 1989, công tác tại Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 10) tử vong.

Hình ảnh từ clip ghi lại vụ việc.

Khuya 6/1, Phạm Văn Đoan điều khiển xe máy chở V.M.T (SN 1997) lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, đến vòng xoay Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định (phường 1, quận Gò Vấp) xảy ra va chạm với xe gắn máy do anh L.T.D điều khiển.

Sau đó xảy ra mâu thuẫn xô xát. Đoan đã dùng dao tấn công khiến anh D bị thương. Một người dân khác là anh V.T.P lưu thông trên đường phát hiện vụ việc vào can ngăn nhưng cũng bị Đoan dùng hung khí đâm gây thương tích vùng lưng.

Nghi phạm Đoan.

Công an quận Gò Vấp đã đưa thượng úy D. đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhưng sau đó anh D. đã không qua khỏi. Đoan đã bị khống chế, bắt giữ ngay sau đó và được được đưa vào bệnh viện sơ cứu và bàn giao cho Công an. Bước đầu xác định thời điểm gây án Đoan đã sử dụng bia rượu. Anh D thời điểm gặp nạn đang mặc thường phục.

Công an quận Gò Vấp tổ chức lấy lời khai làm rõ vụ việc.

