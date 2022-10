Đáng buồn những cảnh sát hành xử bằng nắm đấm bị kỷ luật

Công an đánh tới tấp thiếu niên chạy xe máy: Ngày 28/9, trên Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Công an đánh tới tấp 2 thiếu niên. Vụ việc được xác định xảy ra tại địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Cùng ngày 28/9, Đại tá Lâm Thành Sol - Giám đốc Cong an tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo xác minh làm rõ vụ việc. Qua làm việc, người điều khiển xe thừa nhận vi phạm các lỗi: Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông; Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông; Điều khiển xe lạng lách trên đường bộ ngoài đô thị; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe; Người chưa đủ 18 tuổi điều khiển xe mô tô trên 100 cm3. Ngày 30/9, Tỉnh Sóc Trăng họp báo về vụ việc trên và thi hành kỷ luật: Tước danh hiệu CAND đối với 3 cán bộ gồm: Đại uý Châu Minh Trung; Trung uý Nguyễn Quang Thái và Thượng uý Đoàn Tấn Phong; Kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Đội trưởng xuống làm cán bộ đối với đại uý Hứa Trường An; kỷ luật cảnh cáo đại uý Trần Minh Đới. Kỷ luật nghiêm khắc Phó Công an phường đánh phụ nữ: Ngày 10/5, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã ký quyết định thi hành kỷ luật đối với trung tá Đặng Đình Đoàn - Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng bằng hình thức cách chức Phó trưởng Công an phường và cho thôi phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân. Trước đó, đêm 28/4, trung tá Đoàn đang trực tại Công an phường Sông Bằng thì nhận được tin báo qua điện thoại của anh Nguyễn Văn Mạnh, bác sĩ Bệnh viện 103 Cao Bằng tại tổ 11 phường Sông Bằng về việc bị một người đàn ông tên Nam làm việc tại quán cắt tóc My Hair Salon gọi điện thoại, nhắn tin lăng mạ, đe dọa và nhờ Công an phường giúp đỡ. Do sẵn có mối quan hệ quen biết với anh Mạnh nên trung tá Đoàn đã chỉ đạo 1 đồng chí cán bộ Công an phường cùng đi xe riêng đến Bệnh viện 103 Cao Bằng đón anh Mạnh đến quán cắt tóc để giải quyết vụ việc, trên đường trung tá Đoàn có gọi điện cho Công an phường Đề Thám cử lực lượng đến phối hợp. Trong quá trình giải quyết đã xảy ra cãi vã, xô xát, do bức xúc trước thái độ và lời nói xúc phạm của một số người trong nhóm nên trung tá Đoàn đã thiếu kiềm chế và có hành vi tát vào đầu chị Triệu Mùi Khe và anh Phùng Đức Nam. Một người dân nhập viện sau khi về từ trụ sở Công an xã: Ngày 21/3, UBND tỉnh Nghệ An cho biết, UBND tỉnh này vừa nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thạnh (ngụ xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương) tố cáo ông Phạm Văn Quân - Công an viên và ông Phạm Văn Ngọc - Phó Công an xã Hiến Sơn có hành vi đánh người trái quy định pháp luật. Theo tố cáo, tối 10/1, sau khi nhận thông tin anh Nguyễn Trọng Bang (37 tuổi) đến nhà mẹ vợ cũ thăm con trong tình trạng uống rượu và có quấy rối, gây ồn ào, hai cán bộ công an viên và Công an xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương đến cưỡng chế, còng tay đưa anh Bang về trụ sở công an xã. Do bức xúc về hành vi chửi bới, thách thức và dùng gậy chống lại lực lượng thi hành công vụ nên ông Ngọc và ông Quân đã dùng gậy cao su (công cụ hỗ trợ cấp cho công an xã) đánh vào mông, đùi và chân anh Bang. Hậu quả, anh Bang bị nhiều vết thương bầm tụ máu ở vùng đùi, cẳng chân. Đến ngày 18/5, hội đồng kỷ luật Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Nghệ An họp đưa ra hình thức kỷ luật, theo đó, ông Phạm Văn Ngọc - Công an xã Hiến Sơn - bị kỷ luật cảnh cáo, điều chuyển đến công tác tại Công an xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương sau vụ việc. Mời quý độc giả xem video: Cán bộ công an đánh 2 thiếu niên ở Sóc Trăng.

