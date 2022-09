Clip hai cán bộ công an đánh người: Kỷ luật cao nhất là gì?

Chiều 28/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 cán bộ công an mặc “áo vàng” và “áo xanh” dùng chân tay, gậy điều khiển giao thông, mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu và người 2 nam thanh niên chạy xe máy. Chưa rõ nguyên nhân sự việc nhưng nhiều ý kiến phản ứng gay gắt với hành vi của 2 người mặc sắc phục công an này.



Trả lời báo chí, đại tá Lâm Thành Sol - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết đã nắm vụ việc và đang chỉ đạo xác minh. Nếu có vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết thêm, qua xác minh ban đầu, sự việc trong clip xảy ra tại địa bàn Thị xã Vĩnh Châu nên đơn vị này đang yêu cầu công an thị xã này báo cáo để có hình thức xử lý.

Lãnh đạo Công an thị xã Vĩnh Châu cũng cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc, đồng thời chỉ đạo kiểm tra, xác minh, làm rõ.

Đoạn clip ghi lại sự việc được đăng tải lên mạng xã hội.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, theo nội dung clip, việc người dân bức xúc với hành vi của 2 công an cũng dễ hiểu. Bởi đây là hành vi cố ý gây thương tích, hành vi có tính chất côn đồ, xâm phạm đến sức khỏe của hai thanh niên đi xe máy. Nếu có đơn thư tố cáo tố giác và có thương tích dù tỷ lệ dưới 11 %, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích.

Luật sư Cường cho rằng, đoạn clip 5 phút ghi lại hình ảnh trên được đăng tải công khai lên mạng xã hội khiến cho dư luận bức xúc. Do đó, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ danh tính những người trong clip, làm rõ nguyên nhân sự việc, xác định hậu quả thương tích đối với hai thanh niên để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy hai người mặc sắc phục trong clip là CSGT đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát nhưng đã không làm chủ cảm xúc, đã đánh người tham gia giao thông chỉ vì họ vi phạm hành chính thì đây là hành vi rất đáng trách. Cơ quan chức năng sẽ đình chỉ công tác đối với hai cán bộ này để xem xét xử lý kỷ luật và xem xét trách nhiệm pháp lý nếu như có tố cáo, tố giác.

Hình ảnh ghi lại vụ việc được cắt từ clip.

Nội dung clip cho thấy, hai người thanh niên này hoàn toàn không có bất kỳ hành động nào có tính chất khiêu khích, chống đối, cũng không có hành động tự vệ khi hai người mặc sắc phục cảnh sát liên tục đánh vào người, sử dụng mũ bảo hiểm đập vào đầu hai thanh niên.

Hành động cảnh sát đánh người là rất phản cảm, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, tác phong của người chiến sĩ công an nhân dân. Nếu trường hợp hai người mặc sắc phục trong clip là cảnh sát thì có thể sẽ phải chịu hình thức kỷ luật cao nhất là tước danh hiệu công an nhân dân.

Nếu so sánh hành vi của hai người này với hành vi của đại úy Lê Thị Hiền "đại náo sân bay" trước đây thì hành vi này nghiêm trọng hơn nhiều. Đại úy lê Thị Hiền đã chịu mức hình thức kỷ luật cao nhất là tước danh hiệu công an nhân dân khi đó. Do đó, dù bất cứ lý do gì, hành vi của cảnh sát nhân dân đánh dân cũng là hành vi phản cảm, đáng lên án.

“Nếu người tham gia giao thông có vi phạm pháp luật hành chính thì có rất nhiều biện pháp, phương pháp để xử lý, thậm chí có thể phạt nguội. Nếu người tham gia giao thông là người thực hiện hành vi phạm tội và có biểu hiện chống đối, chống người thi hành công vụ thì mới được phép sử dụng vũ lực để không chế, bắt giữ.

Ông Cường cho rằng, việc xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật là cần thiết trong đó có thể tước danh hiệu công an nhân dân và khởi tố xử lý hình sự về hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện nay lực lượng công an nhân dân đang siết chặt kỷ luật kỷ cương, sắp xếp lại tổ chức, thực hiện giảm biên chế nên đối với những cán bộ vi phạm pháp luật, coi thường pháp luật, đánh dân là không thể chấp nhận được, không còn xứng đáng đứng trong hàng ngũ công an nhân dân. Nên nếu những người trong clip là chiến sĩ công an nhân dân sẽ rất khó tránh khỏi hình thức kỷ luật cao nhất là tước danh hiệu công an nhân dân, buộc thôi việc.

Đây là vụ việc nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, vụ việc này được đăng tải công khai lên mạng xã hội bởi vậy cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật, bất kỳ lý do gì, bất kỳ người đánh gây thương tích cho hai thanh niên là ai cũng cần xem xét xử lý về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.