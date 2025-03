Top 10 smartphone sang - xịn - mịn nhất quý 1/2025, có tiền nên tậu

Sau khi Samsung công bố dòng Galaxy S mới, chiếc điện thoại cao cấp lớn nhất của hãng - Galaxy S25 Ultra đã nhanh chóng soán ngôi bảng xếp hạng điện thoại tốt nhất về tổng thể.



Galaxy S25 Ultra (có giá từ 27,99 triệu đồng) được hưởng lợi từ những cải tiến về phần cứng nhưng AI mới thực sự tạo nên dấu ấn. Và nếu không muốn chi quá nhiều tiền cho một chiếc flagship, Samsung Galaxy S25 sẽ là một lựa chọn hợp lý khi vẫn cung cấp các tính năng AI nhưng có mức giá thấp hơn. Cùng với đó, dòng iPhone 16 cũng được đánh giá cao. Chiếc iPhone 16 Pro Max chỉ xếp sau flagship của Samsusng 1 bậc. Mẫu iPhone này cũng là iPhone lớn nhất trong lịch sử, sở hữu giá bán cao ngất ngưởng - từ 31,09 triệu đồng (phiên bản 256GB). Danh hiệu chính thức của nó là chiếc iPhone tốt nhất của quý 1/2025. Pixel 9 Pro: Điện thoại thông minh nhất. Không phải những mẫu máy đắt tiền hơn trong cùng series như Fold hay Pro XL. Chiếc điện thoại cao cấp này đáng mua dành cho người dùng yêu thích sự gọn gàng. Với sự kém cõi của Apple về AI, Google AI xứng đáng được tôn vinh, và đương nhiên, nó thông minh nhất khi chạy trên smartphone Google. Pixel 8a: Tốt nhất dưới 500 USD (khoảng 12,8 triệu đồng) - Mẫu smartphone Google ra mắt năm ngoái không có đối thủ trong phân khúc. Bằng chính sách hỗ trợ phần mềm lâu dài, smartphone Google Pixel luôn có được bản cập nhật hệ điều hành mới nhất. Chip Tensor G3 vẫn đủ sức cho các tác vụ nặng nề lại có giá hấp dẫn. OnePlus 13: Điện thoại cao cấp Android có giá trị tốt nhất. OnePlus chiếm lĩnh danh hiệu này nhờ sở hữu cấu hình flagship cao cấp nhất, không thua kém bất cứ mẫu smartphone nào khác nhưng chỉ có giá khoảng 15.900.000 triệu đồng. Mức giá này, để so sánh mức giá thấp nhất của Samsung S24 là 19.500.000 đ. iPhone 16: iPhone có giá trị tốt nhất - Mẫu smartphone cấu hình thấp nhất trong series sở hữu tất cả những tính năng mà iPhone 16 Pro/Promax sở hữu với mức giá thấp hơn rất nhiều. Thứ khác biệt duy nhất là thêm một chiếc camera tele nữa mà thôi. Điều này khiến cho iPhone 16 trở nên đáng mua và số tiền bỏ ra so với những gì nhận được khá tương xứng. Nothing Phone 3a Pro: Điện thoại thay thế có giá trị tốt nhất - Với giá chỉ hơn 8 triệu đồng, chiếc điện thoại phong cách trong suốt này xứng đáng trở thành một thiết bị backup đáng đồng tiền bát gạo. Mặc dù bị chê là xấu "nhất quả đất" nhưng phong cách thiết kế này không hãng nào theo đuổi, nên Nothing Phone vẫn giữ cho mình một khoảng riêng trong mắt người tiêu dùng. Galaxy S25: Điện thoại cao cấp của Samsung có giá hợp lý nhất - Mặc dù có giá cao hơn so với các mẫu smartphone cùng cấu hình đến từ các hãng Trung Quốc, S25 "thường" vẫn là mẫu flagship có giá hợp lý nhất của Samsung khi họ mạnh tay giảm giá bán đồng thời hỗ trợ phần mềm lên đến 7 năm. S25 có thể làm tất cả những gì bản Ultra có thể, chỉ thiếu Zoom 5x, nhưng vẫn có Zoom 3x, hơn hẳn iPhone 16. OnePlus Open: Điện thoại có màn hình gập lại tốt nhất - Đừng ngạc nhiên khi Z Fold của Samsung, hay Pixel Fold không đọ lại One Plus ở phân khúc điện thoại gập. Mặc dù là mẫu gập đầu tiên của hãng, chạy chip Snapdragon 8 Gen 2 nhưng lại có độ mượt ấn tượng cùng RAM, bộ nhớ thoải mái hơn. Ngoài ra, cụm camera thiết kế lồi cho chất lượng ảnh vượt xa đối thủ, còn được chứng nhận của Hasselblad. iPhone 16e: smartphone AI giá phải chăng nhất - Sở hữu bộ sườn của iPhone 14 Pro, nhưng chỉ có duy nhất 1 camera và được nâng cấp lên chip A-18 mạnh mẽ. Mặc dù Apple Intelligence hiện tại đang là một nỗi thất vọng nhưng với nền tảng phần cứng hỗ trợ tốt cho AI, mẫu iPhone giá rẻ này chỉ đợi mảnh ghép iOS 19 để hoàn chỉnh mà thôi. Mời độc giả xem thêm video "Bộ 3 smartphone quái dị của Ukitel"



