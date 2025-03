Hình ảnh kinh hoàng về thảm họa cháy rừng ở Hàn Quốc

Theo Yonhap, các đám cháy rừng bùng phát ở Sancheong vào ngày 21/3, nhanh chóng lan rộng trong điều kiện thời tiết gió mạnh và khô hanh. Ảnh: Yonhap. Đây là một trong những vụ cháy rừng tồi tệ nhất tại Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ. Ảnh: Yonhap. Theo Korea Herald, tính đến chiều 26/3, ít nhất 23 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong thảm họa cháy rừng ở Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap. Ông Son Chang-ho, một quan chức cảnh sát địa phương, cho biết nhiều người thiệt mạng ở độ tuổi 60 và 70. Ảnh: Yonhap. Lee Byung-doo, chuyên gia về thảm họa rừng tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Quốc gia, cho biết đám cháy ở Uiseong mới chỉ được khống chế 68% và còn trầm trọng hơn do gió mạnh. Ảnh: X. Hơn 27.000 người đã phải sơ tán để đảm bảo an toàn. Ảnh: TRT. Do ảnh hưởng của cháy rừng, nhiều ngôi trường phải tạm thời đóng cửa. Cháy rừng đã thiêu rụi nhiều ngôi nhà, công trình lịch sử, trong đó có ngôi chùa hơn 1.300 năm tuổi ở Uiseong. Ảnh: Yonhap. Đám cháy rừng cũng đang đe dọa một số Di sản thế giới được UNESCO công nhận như Làng dân gian Hahoe và Học viện Nho giáo Byeongsan. Ảnh: X. Chính phủ đã chỉ định các khu vực bị ảnh hưởng là vùng thảm họa đặc biệt và cho biết đám cháy đã thiêu rụi khoảng 15.000 ha đất. Ảnh: Yonhap. Hàng nghìn lính cứu hỏa đã được triển khai để khống chế các đám cháy rừng. Ảnh: Yonhap. >>> Mời độc giả xem video: Cháy rừng dữ dội ở Hàn Quốc (Nguồn video: The Times/Anadolu)

