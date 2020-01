Dàn nam thanh nữ tú “bay lắc” điên cuồng ở karaoke New Idol

quán karaoke New Idol trên địa bàn và chủ quán này về hành vi thiếu trách nhiệm quản lý để cho khách sử dụng chất ma túy. Những thanh niên phê ma túy trong quán karaoke New Idol. (Ảnh: VTC) Ngày 9/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này vừa lập biên bản xử phạt hanh chính đối với 14 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép ma túy tạitrên địa bàn và chủ quán này về hành vi thiếu trách nhiệm quản lý để cho khách sử dụng chất ma túy.

Cụ thể, khoảng 22h30 tối 7/1, lực lượng PC04 công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với công an xã Điện Thọ (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính quán karaoke New Idol, thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn phát hiện tại quán có 2 phòng gồm 25 khách đang say sưa lắc lư, nhảy múa theo tiếng nhạc to.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 14 người dương tính với ma túy, trong đó có 8 nữ và 6 nam. Sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với các đối tượng trên về hành vi sử dụng trái phép ma túy, đồng thời lập biên bản xử phạt hành chính đối với chủ quán karaoke New Idol là ông Phạm Minh Quý (29 tuổi, trú xã Điện Thọ) về hành vi thiếu trách nhiệm, để cho khách sử dụng chất ma túy trong khu vực mình quản lý.

Cũng liên quan đến hành vi sử dụng ma túy trên địa bàn, rạng sáng ngày 30/11/2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng bất ngờ kiểm tra quán karaoke Las Vegas ở phường Điện Nam Đông, Thị xã Điện Bàn và phát hiện 22 nam nữ dương tính ma túy.

