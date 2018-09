Vụ bé 4 tuổi bị giết và lời cảnh tỉnh đau xót cho các bậc cha mẹ

Vụ án gây chấn động dư luận bởi nạn nhân còn quá nhỏ. Có thể nói, vụ án là một bài học cảnh tỉnh cho nhiều bậc cha mẹ trong việc trông giữ con cái...

Xót xa cái chết của bé gái 4 tuổi

Chiều 16.3.2018, đám tang bé T.A tổ chức tại ngôi nhà nhỏ của gia đình bé nằm bên đường ấp 2 xã Tiến Hưng (thị xã Đồng Xoài) diễn ra trong sự tiếc thương của người thân và người dân địa phương. Hàng trăm người dân đã có mặt tại đây để chia buồn cùng gia đình.

Không ai có thể ngờ được thủ phạm Nguyễn Tiến Hưng (33 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng) lại có thể hãm hại bé T.A rồi vứt xuống giếng thuộc khu vực xã Tiến Hưng. Phải mất 3 ngày sau, thi thể của bé mới được tìm thấy.

Theo Công an tỉnh Bình Phước, vào sáng 12.3, từ tin báo của gia đình về việc cháu T.A bị đối tượng Nguyễn Tiến Hưng chở đi vào khu vực nghĩa trang thị xã Đồng Xoài từ 15 giờ ngày 11.3.2018 nhưng đến chiều tối không thấy về, Công an thị xã Đồng Xoài và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy tìm.

Bên cạnh việc nhanh chóng điều trinh sát đi tìm kiếm ở nhiều nơi, cơ quan Công an cũng phát loa thông báo về đặc điểm nhận dạng của bé gái để người dân lưu ý cùng tìm kiếm.

Cái chết đau đớn của bé gái tội nghiệp là lời cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ. Sau khi khoanh vùng đối tượng để truy xét, Công an thị xã Đồng Xoài đã đề nghị các cơ quan chức năng thông báo đến từng khu phố, ấp, tổ an ninh nhân dân kiểm tra các cơ sở lưu trú, vận động người dân cùng truy tìm đối tượng Hưng và cháu T.A. Sau hơn 3 ngày tập trung xác minh, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 22 giờ ngày 14.3, Công an Bình Phước đã bắt giữ được Hưng ở một con suối thuộc xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, cách hiện trường xảy ra vụ việc hơn 15km - khi Hưng đang suy kiệt, trên đường đi tìm thức ăn, nước uống sau hơn ba ngày lẩn trốn. Hưng nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thánh Tâm (thuộc địa bàn xã Tiến Hưng). Từ lời khai ban đầu của Hưng, ngay trong đêm 14.3, cơ quan chức năng, gia đình đã đến hiện trường tìm kiếm và vô cùng đau xót khi tìm thấy thi thể cháu T.A dưới giếng nước ở cạnh căn chòi hoang thuộc lô cao su sau khu vực nhà thờ giáo xứ Tiến Hưng thuộc ấp 3, xã Tiến Hưng. Lúc phát hiện, thi thể cháu T.A đang trong quá trình phân hủy. Nguyễn Tiến Hưng tại cơ quan điều tra. Tại cơ quan điều tra, Hưng khai nhận hành vi tột cùng dã man của mình. Theo đó, do có quen biết và hay đến nhà bà Đàm Thị Vân (46 tuổi, là bà ngoại của cháu T.A) ở cùng ấp chơi; tại đây Hưng gặp cháu T.A (con gái của chị Đỗ Thị V.H, 24 tuổi) và thỉnh thoảng chở cháu T.A đi chơi và mua bánh kẹo cho cháu.



Khoảng 15 giờ ngày 11.3, Hưng đi xe máy biển số 93F9-0584 đến nhà bà Đàm Thị Vân chơi. Thấy cháu T.A đang chơi ở đây nên Hưng bế cháu lên rồi cho 5.000 đồng.

Lúc này bà Vân nhờ Hưng mang đoạn ống nước dài khoảng 50cm vào nghĩa trang thị xã Đồng Xoài gắn lên mộ chồng đã mất trước đó chưa lâu để làm chỗ cắm nhang.

Hưng đồng ý và xin bà Vân cho chở cháu T.A đi theo cùng nhưng bà Vân không đồng ý. Tuy nhiên, lợi dụng lúc bà Vân đang lúi cúi dọn dẹp ở nhà bếp không để ý nên Hưng bế cháu T.A lên xe chở đi.

Khi đến nghĩa trang thị xã Đồng Xoài, Hưng nảy sinh ý định làm chuyện đen tối với cháu bé nên chở đến căn chòi hoang thuộc ấp 3, xã Tiến Hưng.

Tại đây, Hưng đã thực hiện hành vi đồi bại nhưng do cháu bé kêu la đau đớn nên Hưng đã có hành động tàn ác, mất hết nhân tính là ném cháu bé xuống giếng sâu khoảng 7m ở gần đó để che giấu hành vi tội ác của mình.

Trước khi rời khỏi hiện trường, Hưng còn ném chiếc thau nhựa và chiếc võng dù xuống giếng. Tiếp đó, tên này còn dùng một tấm gỗ để đậy miệng giếng lại.

Sau đó, Hưng điều khiển xe đến nhà của một người quen ở xã Tân Lập, huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) để chơi. Tại đây, Hưng bâng quơ nói với người quen rằng mới… giết người rồi bỏ đi lang thang lên thị xã Đồng Xoài.

Đến sáng ngày 12.3, tên Hưng quay lại chỗ giếng vứt cháu T.A để xem tình hình thì thấy bé gái vẫn còn sống, phát ra tiếng kêu rên nhỏ. Lúc này do sợ quá nên Hưng bỏ chạy, không cứu bé gái khiến cháu nhỏ tử vong sau đó.

Hưng tiếp tục điều khiển xe đi lang thang, đến khu vực lô cao su phía sau khu công nghiệp Đồng Xoài I thì xe hết xăng nên Hưng để xe ở đây và tiếp tục đi bộ. Đến khu vực ấp 7, xã Tiến Hưng thì Hưng lả đi do đói bụng và bị bắt giữ sau đó.

Nỗi đau quá lớn cho gia đình và người thân

Đến 18h30 chiều tối 11.3, chờ mãi không thấy Hưng đưa cháu về, bà Vân đã vội vàng đến nghĩa trang tìm cháu và Hưng nhưng không thấy. Sau đó, gia đình đổ xô đi tìm khắp nơi vẫn không thấy nên sáng 12.3, gia đình cháu T.A. đã đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.

"Chiều 11.3, tôi thấy Hưng đến nhà chơi nên đã nhờ Hưng ra nghĩa trang cắm ống lên mộ chồng để có chỗ thắp hương. Trước khi đi, Hưng nói muốn chở cháu T.A đi cùng nhưng tôi không đồng ý. Lúc sau, tôi sơ ý nên Hưng đưa T.A đi và xảy ra cơ sự này…", bà Vân nói trong nước mắt.

Anh Lê Thái Sơn (29 tuổi, cha bé T.A) cũng nghẹn ngào cho biết: "Tôi cứ nghĩ Hưng có quen biết với nhà mình, hay tới nhà chơi nên chẳng ai lường trước được chuyện đã xảy ra. Con gái tôi mới 4 tuổi, nó có tội tình gì mà phải chịu cái chết đau đớn như vậy".

Theo lời anh Sơn thì cách đây 2 năm, do cuộc sống hôn nhân có trục trặc nên anh và vợ ly thân. Bé T.A sống với mẹ ở nhà bà ngoại. "Hôm không liên lạc được với Hưng, cả gia đình tôi như ngồi trên đống lửa. Dù chưa tìm thấy con nhưng tôi vẫn hy vọng cháu sẽ bình an, nhưng không ngờ…", anh Sơn đau đớn nói.

Sau vụ việc rúng động này, người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng. Bởi khi đó, những thông tin về Hưng mới được mọi người chú ý và xâu chuỗi lại rồi cho ra kết luận rằng Hưng đã "lấy oán trả ân" chính gia đình nạn nhân khi trước đó, họ đã cưu mang và giúp đỡ Hưng rất nhiều trong cuộc sống.

"Tôi nghe nói Hưng quê Thái Bình vào Bình Phước. Hưng sống lang thang, không nơi nương tựa, đi làm thuê, ai mướn gì làm nấy. Thương cảm cho số phận của Hưng, ông bà ngoại bé T.A đã dang tay cứu giúp bằng cách thường xuyên tìm việc làm, giới thiệu cho Hưng kiếm thêm thu nhập, thậm chí họ còn cho Hưng ở trong một căn nhà nhỏ mà không lấy tiền thuê nhà. Không ngờ, Hưng lại là người lấy oán trả ơn", người hàng xóm bày tỏ sự đau xót.

Cũng theo người dân, thời gian đầu Hưng tỏ ra hiền lành, chí thú làm ăn, nhưng càng ngày đối tượng này càng lộ rõ bản chất lười biếng, chỉ lo ăn nhậu say xỉn nên người dân địa phương cũng hạn chế tiếp xúc với Hưng.

Đặc biệt, sau đó có thông tin Hưng còn bị bắt giữ về tội trộm cắp tài sản vì hành vi trộm bò đi bán lấy tiền ăn chơi khi được người trong xã thuê chăn và mang án 3 năm tù giam. Mãn hạn tù về địa phương chưa lâu, lần này Hưng lại phạm thêm tội ác tày trời.

Ông Đàm Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Tiến Hưng cũng cho rằng Hưng lâu nay là thành phần bất hảo trên địa bàn khi gây ra nhiều vụ trộm cắp trước đó.

"Tôi nghe nói Hưng vừa mãn hạn tù vào năm 2014 vì tội trộm cắp tài sản. Bây giờ Hưng lại gây ra tội ác này. Đúng là bản chất tàn ác không thể thay đổi được. Hành vi của hắn chắc chắn sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm minh, nhưng cái chết của bé gái thật sự là nỗi đau quá lớn cho gia đình và người thân", một người dân tỏ ra phẫn nộ về hành vi phạm tội của Hưng.

Có lẽ vụ án này là lời cảnh tỉnh đau xót cho các bậc cha mẹ, ông bà khi trông giữ con trẻ.