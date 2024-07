Đại úy công an bị tông chấn thương đầu ở Hà Nội

Ngày 2/7, Công an TP Hà Nội cho biết Công an huyện Sóc Sơn đã tạm giữ hình sự Ngô Ngọc Tứ (26 tuổi, ở huyện Sóc Sơn) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an Thành phố thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Đức Dân.

Theo cơ quan chức năng, tối 26/6, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Sóc Sơn làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Nội Bài thuộc thôn Đông Bài (xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn) thì phát hiện Ngô Ngọc Tứ điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn, chạy tốc độ cao .

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng nhưng Tứ không chấp hành, điều khiển xe chạy tốc độ cao bỏ chạy. Quá trình bỏ chạy, Tứ đâm vào Đại úy Nguyễn Đức Dân (thành viên tổ công tác) khiến anh Dân ngã ra đường bị nhiều vết thương ở đầu, chân tay.

Sáng 2/7, Đại tá Phạm Thanh Hùng (Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) cùng chỉ huy một số phòng chức năng Công an TP đã đến Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Đức Dân, đồng thời yêu cầu công an huyện xem xét giải quyết các chế độ, chính sách, đưa ra các biện pháp tốt nhất, tạo mọi điều kiện cho Đại úy Nguyễn Đức Dân yên tâm điều trị.