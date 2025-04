Khởi tố 2 tội danh đối tượng cướp ngân hàng ở Hà Nội

Ngày 29/4, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can đối với Vũ Văn Lịch (40 tuổi, trú tại Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) về tội Cướp tài sản và Đánh bạc. Lịch là đối tượng đã cướp tiền tại phòng giao dịch ngân hàng VietinBank chi nhánh Phú Mỹ (huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Đối tượng Vũ Văn Lịch.

Theo cơ quan chức năng, Lịch khai do chơi "tài xỉu" trên mạng bị thua và nợ tiền của nhiều người nên nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ. Sau đó, Lịch đã chuẩn bị một con dao (dạng dao bầu, dài khoảng 30cm), một chai nhựa đựng xăng (loại chai một lít), một đôi găng tay vải. Đến khoảng 13h30 ngày 21/4, anh ta đi xe máy đến phòng giao dịch ngân hàng VietinBank chi nhánh Phú Mỹ (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) rồi cầm dao, đổ xăng lên người và bàn giao dịch, dọa đốt để đe dọa nhân viên.

Lịch cướp được hơn 210 triệu đồng. Số tiền cướp được, Lịch mua một điện thoại Oppo A95, chi tiêu cá nhân và nạp vào tài khoản ngân hàng; trong đó đối tượng đã sử dụng 20 triệu đồng để chơi "tài xỉu" trên mạng. Đến khoảng 4h ngày 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và các đơn vị đã bắt giữ thành công nghi phạm Vũ Văn Lịch khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực lán trại ở bãi sông Hồng, thuộc phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Công an đã thu giữ tang vật là một điện thoại Oppo A95, khoảng 75 triệu đồng tiền mặt, 176 triệu đồng trong tài khoản của Lịch và một xe máy. Tại cơ quan công an, Lịch khai động cơ cướp ngân hàng vì... "muốn đi tù". "Tôi nghĩ nếu cướp ngân hàng thì sẽ chịu mức án cao nhất nên hôm đó đã uống cả một can bia để lấy can đảm, mặc dù bình thường tôi không uống được bia rượu", Lịch nói.